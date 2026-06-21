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受端午連假將至的觀望氣氛與節前賣壓影響，台股漲勢收斂，上周四（6/18）終場上漲587.81點，收46465.20點，仍創收盤新高，成交值1.5兆元，周線翻紅。專家認為，儘管近期台股市場氣氛變化快速，但產業狀況和中長線趨勢並未出現變化，預期指數將呈現高檔震盪、類股輪動格局，操作策略建議聚焦AI核心供應鏈及其延伸族群，並適度關注估值修正後的切入機會，維持偏多但審慎的投資態度。台股持續展現韌性表現，其中權值股表現分歧，塑化族群受惠於跌深反彈與買盤進駐，面板亦成為盤面上的重要焦點，金融股亦有零星點火。安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中表示，就大方向來看，儘管近期台股市場氣氛變化快速，但產業狀況和中長線趨勢並未出現變化，展望後市依然有布局機會。觀察重點應回到基本面與企業數字本身，原因在於許多個股下跌並非基本面轉弱，而是市場情緒波動影響，拉回反而提供布局機會。就產業面來看，蕭惠中表示，AI仍是台股投資主軸。不論是GPU或客製化晶片對先進製程先進封裝需求都十分強勁，晶圓代工龍頭展望也上修。在美國雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出帶動下，整體產業趨勢並未改變。就基本面，蕭惠中認為，AI資本支出的延續性與擴散性已從GPU擴展至CPU、ASIC及周邊基礎設施，帶動台灣供應鏈獲利能見度延伸至2027年甚至更長，成為支撐市場中長期上行主要動能。加上全球CSP持續上修資本支出，顯示AI投資已逐步由投入期邁向回收期，強化市場信心。展望後市，蕭惠中表示，整體來說，AI帶動景氣循環有機會延續更長時間，從下半年到明年需求都相當明確，台股仍具基本面支撐，後續仍可持續從財報與公司展望中，尋找具上修空間的族群或公司。然短期仍需留意油價高檔、通膨壓力及主要央行政策不確定性所帶來的波動風險。蕭惠中表示，台股在基本面強勁支撐下，中期多頭趨勢明確，但因前期漲幅顯著，短線震盪加劇在所難免，預期指數將呈現高檔震盪、類股輪動格局。在操作策略上，建議聚焦AI核心供應鏈及其延伸族群，並適度關注估值修正後的切入機會，維持偏多但審慎的投資態度。在策略方向上，蕭惠中建議，仍以AI供應鏈為核心，看好AI/雲端伺服器、先進製程/封測、IP(矽智財)/ASIC（客製化晶片）、PCB（印刷電路板）與銅箔/玻布、記憶體等，並搭配高殖利率、基期偏低或擺脫關稅衝擊的傳產個股。