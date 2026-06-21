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民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前拋出水金九台觀光政見，國民黨參選人李四川競辦則嘲諷歡迎「跟進」政見，雙方為此議題隔空交火。對此蘇巧慧今（21）日受訪表示，只要是對新北好的事情，大家方向一樣，就一起來努力。對於對手暗酸「歡迎蘇巧慧跟進台車政見」，但蘇巧慧早在2年就曾拍影片提出，蘇巧慧受訪表示，只要是對新北好的事情，方向一樣，就一起來努力。蘇巧慧表示，這10年來都在新北各處走訪，和在地的議員一起，在這2年當中，聽取了地方非常多的意見，自己也把這些意見用影片的方式向社會大眾報告，所以就有了「新北百寶箱」這一系列的影片。蘇巧慧表示，在2024年「走訪金瓜石」的這一集，自己跟瑞芳里長一起在水湳洞、水金九，看著這裡的環境，想著要讓它怎麼樣可以更好。蘇巧慧說，同時也提出了「台車再復興」的意見，認為台車不只是交通工具，甚至是水金九在地人從小的記憶，也是對在地的認同，所以認為台車一定要復興，這是在2024年，影片想呈現的目標。最後蘇巧慧說，其實在這些過程當中，只要是對新北好的，大家就是一起來做，方向一樣，匯聚更多的力量，其實都是好事。