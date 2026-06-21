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米克拉颱風周二轉彎 周四最靠近台灣

▲米克拉颱風穩定朝西北方前進，周二開始北轉，周四最靠近台灣。（圖／中央氣象署）

6月侵台颱風不多 歐菲莉曾重創花蓮釀死傷

▲1990年的歐菲莉颱風，6月下旬在花蓮南方登陸，之後由新竹附近出海。（圖／中央氣象署）

1981年6月雙颱接力侵台 創罕見紀錄

▲1981年6月的艾克颱風，暴風圈幾乎籠罩全台，基隆彭佳嶼測站24小時累積雨量突破350毫米。（圖／中央氣象署）

颱風不登陸也下暴雨 西南氣流要特別注意

▲2012年6月的泰利颱風，雖然沒有登陸，但挾帶驚人的西南氣流，導致南台灣出現暴雨。（圖／中央氣象署）

今年第7號颱風米克拉（國際命名：Mekkhala）生成，中央氣象署可能在周四（6月25日）左右發布海警，回顧歷史「6月侵台颱風」，包括1990年的歐菲莉颱風、1981年的艾克颱風與裘恩颱風、2012年的泰利颱風、2001年奇比颱風等，都曾對台灣造成嚴重威脅。氣象專家賈新興指出，今明兩天（6月20日至6月22日），米克拉颱風穩定朝西北方前進，大約在周二（6月23日）開始，會因為太平洋高壓減弱，開始出現往北轉彎的路徑，登陸機率低，周四最靠近台灣，北上過程離台灣多近相當關鍵。賈新興說明，歷史上的6月，颱風生成數平均約為1.6至1.7個，6月份侵台颱風的平均數約為0.22個，雖然數字上看起來並不多，但仍有對台灣造成嚴重災情的案例。1990年的歐菲莉颱風，6月下旬在菲律賓東方海面生成後，以西北轉北北西方向前進，6月23日下午在花蓮南方登陸，之後由新竹附近出海，颱風侵襲期間，花蓮及高雄美濃等地降下驚人雨勢，造成土石流災害及嚴重人員傷亡，成為當年影響台灣最深刻的天然災害之一。1981年6月，艾克颱風與裘恩颱風接力，成為台灣少見的「雙颱侵台月」，其中艾克颱風於南海生成後，從屏東縣東港鎮附近登陸，再由台東附近出海，當時暴風圈幾乎籠罩全台，基隆彭佳嶼測站24小時累積雨量突破350毫米，南部與東部災情尤其嚴重。裘恩颱風隨後在6月20日下午於宜蘭附近登陸接力侵台，之後由桃園附近出海，屬於侵台路徑6，暴風圈一度籠罩全台，雖然未造成嚴重災害，但仍有人員死亡紀錄，也讓1981年6月成為氣象史上的特殊紀錄。除了直接登陸台灣的案例外，未登陸的颱風同樣可能帶來重大災害。2001年6月下旬侵襲台灣的奇比颱風，外圍環流及強風對台灣海峽造成劇烈影響，在澎湖及南部外海掀起巨浪，導致多艘船隻翻覆，並造成失蹤及傷亡事件。2012年的泰利颱風，6月中旬生成於海南島附近海域，隨後沿著台灣海峽向東北方向移動，雖然沒有登陸，但挾帶驚人的西南氣流，導致中南部包括嘉義、台南、高雄、屏東，降下致災性豪雨並引發大淹水，最終造成1人死亡，農業損失超過7億元新台幣。