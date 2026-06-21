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協議生效僅1天！以軍空襲黎巴嫩 南部一家四口慘死

以軍稱「防禦性反擊」，真主黨控以方違約數百次

加薩戰火同步升溫：難民營遇襲、半島電視台攝影記者驚傳殉職

▲加薩走廊戰事持續升溫，巴勒斯坦衛生官員表示，以色列軍21日在加薩多地發動空襲與開槍攻擊，造成至少9人死。（圖／路透社／達志影像）

川普「加薩未來方案」卡關，解除武裝成終戰死結

以色列與黎巴嫩武裝組織「Hezbollah」（真主黨）才剛達成停火協議，黎巴嫩南部卻再度爆發激烈衝突。以色列軍方21日對黎巴嫩多地發動空襲，造成至少20人死亡；同一天，以軍也持續對加薩走廊發動攻擊，造成至少9名巴勒斯坦人喪生，其中包括半島電視台（Al Jazeera）攝影記者。兩地戰火未歇，也使外界對區域停火前景再度產生疑慮。根據路透社引述黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，以色列戰機與無人機當天攻擊黎巴嫩南部及貝卡谷地（Bekaa Valley）多處地點，造成至少20人死亡。這波攻擊發生於以色列與真主黨停火協議生效後僅一天。此次死傷最慘重的攻擊之一發生在黎巴嫩南部提爾區（Tyre）巴里什鎮（Barish），一棟三層住宅遭空襲擊中，造成一家四口身亡，包括父母及兩名孩子。另有一名黎巴嫩士兵在納巴提耶（Nabatieh）附近遭空襲喪生。黎巴嫩中央銀行位於納巴提耶的分行也遭以軍空襲摧毀。黎巴嫩央行表示，建築物受到直接攻擊，但未傳出人員傷亡。以色列軍方表示，空襲是回應真主黨於夜間向駐紮在黎巴嫩南部的以軍部隊發射超過50枚火箭與砲彈。以軍官員稱，軍方是針對「真主黨目標」進行打擊，並強調目前已依照政治領導層指示停止主動攻勢，僅在所謂的「安全區」內執行防禦性行動。不過，真主黨則反控以色列自停火協議生效以來已違反協議數百次，警告若攻擊持續，「將不會在沒有回應的情況下結束」，並呼籲美國向以色列施壓，要求停止軍事行動。根據黎巴嫩衛生部統計，自今年3月2日以來，以色列對黎巴嫩的攻擊已造成4057人死亡，其中包括醫護人員、婦女及兒童；以色列方面則表示，與真主黨衝突期間已有32名士兵及4名平民喪生。另一方面，加薩走廊戰事也持續升溫。巴勒斯坦衛生官員表示，以軍21日在加薩多地發動空襲與開槍攻擊，造成至少9人死亡，包括2名婦女及1名兒童，另有多人受傷。以軍表示，相關行動是針對一名武裝分子，但未說明具體身分。此外，加薩北部拜特拉希亞（Beit Lahiya）一名婦女遭以軍槍擊身亡；南部汗尤尼斯（Khan Younis）亦遭空襲，造成至少1人死亡、8人受傷。稍晚，加薩中部布雷吉難民營（Bureij Refugee Camp）再遭空襲，造成3人死亡，其中包括半島電視台攝影記者艾哈邁德．維沙（Ahmed Wishah）。半島電視台發表聲明，譴責以色列對其記者的「蓄意殺害」，指出維沙是在以軍轟炸布雷吉難民營一處住宅時喪命。該媒體表示，維沙的兄長穆罕默德．維沙（Mohammed Wishah）也於兩個月前在以軍行動中喪生。巴勒斯坦記者工會則譴責此次攻擊，並呼籲追究以色列領導人的責任。工會指出，自2023年10月加薩戰爭爆發以來，已有近300名巴勒斯坦記者喪生。儘管以色列與哈馬斯自去年10月達成停火安排後，大規模戰鬥已明顯減少，但零星空襲與軍事行動仍持續進行。加薩衛生部表示，自停火以來已有超過1010名巴勒斯坦人死於以軍攻擊；同期武裝分子則造成4名以色列士兵死亡。目前，以色列與哈馬斯仍就美國總統川普（Donald Trump）提出的加薩未來方案陷入僵局。以色列要求哈馬斯解除武裝並放棄對加薩的統治權；哈馬斯則主張，只有在推動建立巴勒斯坦國的政治進程下，才可能討論全面解除武裝。由埃及、卡達、土耳其等國居中斡旋的談判，目前仍未取得突破。