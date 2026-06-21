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今年第7號颱風「米克拉」（國際命名：Mekkhala）持續增強，日本氣象廳預估，米克拉最快將於22日增強為日本定義的「強烈颱風」等級，並在下週後半段逐漸轉向北方，朝沖繩南方海域移動，屆時可能對台灣東部外海及沖繩地區帶來風浪與降雨影響。根據日本氣象廳資料，米克拉21日上午9時位於菲律賓東方海面，中心位置位於北緯15.5度、東經133.2度，持續以每小時約20公里速度向西北西前進。中心氣壓約990百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。七級風暴風半徑已向東北側延伸約390公里、西南側約280公里，顯示颱風環流持續擴大。氣象廳指出，由於菲律賓東方海域海水溫度偏高，提供有利發展條件，米克拉未來數日將持續增強，預計22日升格為強烈颱風，並於23日前後達到發展高峰。屆時中心氣壓可能降至965百帕左右，近中心最大風速達每秒40公尺，瞬間最大陣風可達每秒55公尺。預報顯示，米克拉在23日至24日期間移動速度將明顯放慢，維持強烈颱風強度緩慢向北推進，之後逐漸轉向偏北方向，預計24日至26日進入沖繩南方海域，並接近台灣東方海面。不過隨著北上過程環境條件改變，颱風接近沖繩時強度可能略為減弱，甚至不再伴隨暴風圈。值得注意的是，由於米克拉後期移動速度可能相當緩慢，外圍環流影響時間恐將拉長。日本氣象單位預警，沖繩地區自24日起可能面臨強風、大浪及豪雨威脅，當地民眾需提前做好防颱準備。此外，多個數值預報模式顯示，米克拉後續路徑仍存在變數，不排除未來進一步朝日本本州方向移動。由於下週後半日本梅雨鋒面預計持續滯留本州附近，若颱風所挾帶的大量暖濕空氣北上並注入鋒面，恐加劇降雨強度，西日本至東北地區須留意局部豪雨發生的可能性。另一方面，菲律賓氣象局（PAGASA）表示，米克拉目前仍在菲律賓東方外海活動，研判直接登陸菲律賓本土的機率不高。不過受到外圍環流影響，東維薩亞斯（Eastern Visayas）、卡拉加（Caraga）及達沃地區（Davao Region）已出現局部陣雨與雷雨天氣，相關地區居民仍須提高警覺，慎防短時強降雨引發災害。氣象專家提醒，目前米克拉仍處於發展階段，未來路徑及強度仍有調整空間，台灣及沖繩周邊海域民眾應持續關注最新颱風資訊。