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國防部預告修法 逃避教召至少關1年

藝人王大陸閃兵案如雪球般持續擴大，超過20位男藝人因涉嫌逃兵遭調查，引發社會關注。國防部日前預告修正妨害兵役治罪條例部分條文，逃避兵役等罪增列最低法定刑為1年有期徒刑，以收嚇阻之效。國防部6月11日發布公告指出，鑑於近年逃避兵役案件經法院判決6個月以下有期徒刑，並以易科罰金執行結案居多，恐衍生「得以金錢代替兵役義務」的錯誤社會認知，致難以嚇阻有心人士犯罪意圖，影響兵役制度的公平性，不利國家安全與社會公信，因此進行修正，妨害兵役治罪條例現行條文，針對逃避動員、臨時召集，或應受預備軍官、士官、常備兵或補充兵現役之徵集、動員召集或臨時召集，於入營前逃亡罪，處5年以下有期徒刑；修正條文則改為處1年以上5年以下有期徒刑。國防部表示，考量動員召集或臨時召集，必以國家處於遭遇戰爭或非常事變之時，，利於國家臨時動員的戰力整備及士氣維護。為維護兵役公平，修正條文增列，逃避兵役逾除役年齡後，始經查獲者，加重其刑至2/3。國防部解釋，役齡男子對自身兵役義務當有相當認知，逃避兵役超過除役年齡才經查獲，或役齡前出國至除役後才返國者，因已除役不再具兵役義務，縱經查獲仍不再徵集入營，為維護兵役公平，因此增列犯逃避兵役之罪，於除役後始被查獲者，加重刑期至2/3，以維護兵役制度公平性，杜絕僥倖心態。