你吃過Uber Eats外送「王品買一送一」了沒？王品集團旗下19大品牌再次掀起搶訂潮，平均每份95元～209元的超強優惠造成轟動，廣大網友討論必吃菜單，青花驕酸辣粉公認最頂冠軍，爆量「黑馬」則是享鴨陳釀梅子雞獨享餐！不只多種菜色還附甜點讓饕客大讚，待送份量還嚇到外送員好奇表示：「到底是什麼餐這麼熱銷」。
王品買一送一超強！青花驕「酸辣粉」公認冠軍
王品集團6月17日才在Uber Eats獨家開賣，旗下19個品牌「主食買一送一」外送限定組合，短短不到一周再度累積眾多好評。平均每份只要花95元～209元、每組價位約189元～418元的超強優惠，讓不少外食族搶吃，Threads上網友還發文詢問「大家有推薦哪一家嗎？」留言蓋起開箱樓。
饕客們公認青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」絕對是推薦必吃的驚艷冠軍！「酸辣粉好吃，鴨血豆腐的湯也很棒」、「大推有附贈銀耳湯超好喝」，還有粉絲分享：「鴨血豆腐還能額外加料當下一餐」；紅到已經有網友抱怨：「青花驕 新竹根本買不到 超級難買」，
事實上，「青花驕」的驕心涼拌酸辣粉套餐，早在王品集團5月第一波合作Uber Eats活動時，便在社群平台大爆紅，王品集團表示，當時7天狂銷7000份，饕客刷餐手速就像在搶演唱會門票。
現在6月二度開賣受歡迎程度絲毫不減，受到網友熱烈推薦，還有內行人分享：「肉次方牛丼跟青花驕酸辣粉買一送一！四個人吃竟然500元有找」。
爆量「黑馬」嚇到外送員！網友推薦菜單一覽
海巡網友分享菜單，最多人推薦的還有享鴨「陳釀梅子雞獨享餐」！套餐供應白飯、梅子雞、涼拌木耳、炸蘿蔔糕、高麗菜、甜點黑糖奶酪，讓人看傻眼「總共有六道菜嗎」，網友推薦：「好豐盛」、「很好吃份量也夠」，不過有人提醒「備餐等了一個小時 配對外送員也一個小時 實際上我拿到餐點已經過了2個半小時。好險餐點很好吃 安慰我的心」。
釣出外送員表示，「架上一堆等待外送的，好奇到底是什麼餐這麼熱銷」，偷偷透露：「享鴨真的常常餐做不出來，建議點餐時不要太餓，留有足夠等餐時間XD」。
另外，其他也被點名翻牌的有原燒「日式和牛咖哩套餐」，牛肉比我想像中嫩、咖哩醬也給得夠；藝奇「炙香石燒豚釜飯」很入味、松阪豬很嫩。
Uber Eats「王品買一送一」，每份平均只要花95～209元、每組價位約189～418元。成為近期不少人選購外送的優先選擇。
王品買一送一！19大品牌菜單一覽 外送優惠碼：現折150元
Uber Eats App新用戶輸入優惠碼「我愛王品」，單筆消費不限金額再享「現折150元」；全用戶輸碼則有限量10萬組滿額「現折100元」優惠。
◾️王品牛排：香烤豬大排「買一送一」408元
◾️西堤牛排：焗烤香料嫩雞飯「買一送一」268元
◾️藝奇 日式料理：炙香石燒豚釜飯＋日式布丁「買一送一」280元
◾️陶板屋：日式唐揚雞丼飯＋金桔檸檬冰沙「買一送一」288元
◾️夏慕尼：波特酒醋松阪豬「買一送一」280元
◾️就饗 鐵板燒：塔香雞腿丁套餐＋蒜香鮮蝦「買一送一」416元、醬燒雪花牛＋蔥蛋套組「買一送一」316元
◾️品田牧場：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元
◾️聚 日式鍋物：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元
◾️青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元
◾️和牛涮：極上牛丼飯「買一送一」239元
◾️尬鍋：梅花豬石頭即享鍋「買一送一」278元
◾️享鴨：陳釀梅子雞個人獨享餐「買一送一」320元
◾️莆田：海南雞獨饗餐「買一送一」418元、荔枝肉獨饗餐「買一送一」418元
◾️丰禾：丰禾起家雞獨享餐「買一送一」359元
◾️原燒：日式和牛咖哩套餐＋優酪乳酸飲「買一送一」239元
◾️肉次方：日式洋蔥牛丼清爽組＋優酪思果乳酸飲料「買一送一」223元
◾️金咕：歐巴部隊鍋「買一送一」240元
◾️石二鍋：香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙「買一送一」189元
◾️12mini快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐＋隨機飲品「買一送一」349元
富錦樹「挽肉と米」插旗台中！全台首間獨棟街邊店開幕
由富錦樹集團代理引進的日本正宗漢堡排「挽肉と米」，在台北人氣超高有「預約困難店」之稱，6月17日正式插旗台中進駐公益路，開出全台第三間店鋪，同時也是台中首店與全台首間獨棟街邊店。
「挽肉と米」台中公益店，延續品牌自東京創立以來所堅持的「新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮」理念，並重現劇場式炭火現烤體驗打造漢堡排新文化，打造沉浸式A5和牛直火漢堡排體驗 ，推出全新飲品、
限定醬料以及開幕限定活動。
挽肉と米 台中公益店 資訊
地址：台中市西區公益路 327 號
時間：12:00 - 22:00
inline線上訂位 / 現場候位（訂位開放未來30天內的日期）
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王品集團6月17日才在Uber Eats獨家開賣，旗下19個品牌「主食買一送一」外送限定組合，短短不到一周再度累積眾多好評。平均每份只要花95元～209元、每組價位約189元～418元的超強優惠，讓不少外食族搶吃，Threads上網友還發文詢問「大家有推薦哪一家嗎？」留言蓋起開箱樓。
饕客們公認青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」絕對是推薦必吃的驚艷冠軍！「酸辣粉好吃，鴨血豆腐的湯也很棒」、「大推有附贈銀耳湯超好喝」，還有粉絲分享：「鴨血豆腐還能額外加料當下一餐」；紅到已經有網友抱怨：「青花驕 新竹根本買不到 超級難買」，
事實上，「青花驕」的驕心涼拌酸辣粉套餐，早在王品集團5月第一波合作Uber Eats活動時，便在社群平台大爆紅，王品集團表示，當時7天狂銷7000份，饕客刷餐手速就像在搶演唱會門票。
現在6月二度開賣受歡迎程度絲毫不減，受到網友熱烈推薦，還有內行人分享：「肉次方牛丼跟青花驕酸辣粉買一送一！四個人吃竟然500元有找」。
海巡網友分享菜單，最多人推薦的還有享鴨「陳釀梅子雞獨享餐」！套餐供應白飯、梅子雞、涼拌木耳、炸蘿蔔糕、高麗菜、甜點黑糖奶酪，讓人看傻眼「總共有六道菜嗎」，網友推薦：「好豐盛」、「很好吃份量也夠」，不過有人提醒「備餐等了一個小時 配對外送員也一個小時 實際上我拿到餐點已經過了2個半小時。好險餐點很好吃 安慰我的心」。
釣出外送員表示，「架上一堆等待外送的，好奇到底是什麼餐這麼熱銷」，偷偷透露：「享鴨真的常常餐做不出來，建議點餐時不要太餓，留有足夠等餐時間XD」。
另外，其他也被點名翻牌的有原燒「日式和牛咖哩套餐」，牛肉比我想像中嫩、咖哩醬也給得夠；藝奇「炙香石燒豚釜飯」很入味、松阪豬很嫩。
Uber Eats「王品買一送一」，每份平均只要花95～209元、每組價位約189～418元。成為近期不少人選購外送的優先選擇。
Uber Eats App新用戶輸入優惠碼「我愛王品」，單筆消費不限金額再享「現折150元」；全用戶輸碼則有限量10萬組滿額「現折100元」優惠。
◾️王品牛排：香烤豬大排「買一送一」408元
◾️西堤牛排：焗烤香料嫩雞飯「買一送一」268元
◾️藝奇 日式料理：炙香石燒豚釜飯＋日式布丁「買一送一」280元
◾️陶板屋：日式唐揚雞丼飯＋金桔檸檬冰沙「買一送一」288元
◾️夏慕尼：波特酒醋松阪豬「買一送一」280元
◾️就饗 鐵板燒：塔香雞腿丁套餐＋蒜香鮮蝦「買一送一」416元、醬燒雪花牛＋蔥蛋套組「買一送一」316元
◾️品田牧場：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元
◾️聚 日式鍋物：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元
◾️青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元
◾️和牛涮：極上牛丼飯「買一送一」239元
◾️尬鍋：梅花豬石頭即享鍋「買一送一」278元
◾️享鴨：陳釀梅子雞個人獨享餐「買一送一」320元
◾️莆田：海南雞獨饗餐「買一送一」418元、荔枝肉獨饗餐「買一送一」418元
◾️丰禾：丰禾起家雞獨享餐「買一送一」359元
◾️原燒：日式和牛咖哩套餐＋優酪乳酸飲「買一送一」239元
◾️肉次方：日式洋蔥牛丼清爽組＋優酪思果乳酸飲料「買一送一」223元
◾️金咕：歐巴部隊鍋「買一送一」240元
◾️石二鍋：香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙「買一送一」189元
◾️12mini快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐＋隨機飲品「買一送一」349元
由富錦樹集團代理引進的日本正宗漢堡排「挽肉と米」，在台北人氣超高有「預約困難店」之稱，6月17日正式插旗台中進駐公益路，開出全台第三間店鋪，同時也是台中首店與全台首間獨棟街邊店。
挽肉と米 台中公益店 資訊
地址：台中市西區公益路 327 號
時間：12:00 - 22:00
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