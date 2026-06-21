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台東縣長饒慶鈴日前透過視訊方式現身海峽論壇，並希望爲農民擴展中國市場，銷售鳳梨釋迦，對此陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，言論引發熱議。對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（21）日表示，台灣農民種出非常厲害的水果，今天無論是中央還是地方，希望能夠把這些水果行銷到沒有政治前提的地方，讓農民能夠賺大錢，這樣的話反而被說是在做政治操作，「覺得誰到底想要保護農民是一件很清楚的事情」。對於梁文傑日前言論引發熱議，沈伯洋表示，台灣農民其實種出各式各樣非常厲害的水果，這些水果需要的是什麼？需要的是行銷，而台北其實是重要的農產品行銷中心，所以鳳梨釋迦聽起來雖然是台東的事情，其實也是台北的事情。沈伯洋說，作為一個台北市長，最重要的就是希望能夠讓台灣的水果，能夠行銷到全世界，行銷到沒有政治前提的地方，如果今天政府的態度，不管是中央還是地方，希望能夠把這些水果行銷到沒有政治前提的地方，讓農民能夠賺大錢，這樣的話反而被說是在做政治操作，「覺得誰到底想要保護農民是一件很清楚的事情」。