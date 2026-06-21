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▲中國四川機器人端午節划龍舟（圖／截自微博）

端午節划龍舟出現意想不到的新成員！四川巴中恩陽區19日舉辦「2026中華龍舟大賽」，賽前巡遊儀式上，竟有兩名身穿雨衣的人形機器人混入龍舟隊，與人類隊員一同揮槳划水，畫面相當逗趣。比賽過程中還發生機器人「手掉水裡」的搞笑插曲，仍成功炒熱全場氣氛，吸引《央視新聞》等中國主流媒體進行直播報導。據微博及《星島日報》報導，這兩名特別的「划手」其實是「2026世界人形機器人運動會」的參賽選手，本次活動是該賽事「能量傳遞」實景挑戰的第二站。這群機器人走出實驗室，在恩陽河上展示防水耐用、擬態訓練等技術成果。除了下水划龍舟，這群機器人運動員還在現場大展身手，挑戰包粽子、打糍粑等端午傳統習俗，甚至在古鎮現場表演中國非物質文化遺產「皮影戲」，靈活動作搭配呆萌互動，瞬間成為全場最受歡迎的「氣氛組」。本屆賽事另一亮點，是全國首創的「數位龍舟大賽」。賽事移師陸地進行，主辦方運用AR技術，打造1:1還原真實河道場景的「數位龍舟模擬器」，民眾只需在模擬器上划槳，動作便會即時轉化為螢幕上的船速，讓沒有水域條件的民眾也能體驗沉浸式划龍舟樂趣。賽事分為專業競技組與公眾體驗組，專業組冠軍可獲得人民幣1萬元獎金，完成體驗的民眾則可獲得AR智能獎牌或文創禮品。主辦方表示，透過「科技＋民俗」的全新模式，不僅打破龍舟運動受限於水域的物理框架，也成功拉近傳統文化與年輕世代的距離，為當地端午文旅消費注入新活力。