我是廣告 請繼續往下閱讀

KPMG近日發布《2026全球製造業科技趨勢報告》指出，76%的受訪者表示，在數位技術上的投資金額逾5千萬美元，明顯高於整體產業平均水準，8成高階主管亦認為，導入科技有助於放大投資效益並創造價值。不過，AI發展過程中仍面臨多項挑戰，「強化安全且有效運用AI的能力」已成為重要優先事項，近9成高階主管認為，未來5年內「AI Agents管理能力」將成為關鍵技能。此外，34%企業領導者指出，在快速變動的科技環境下，部分員工已逐漸難以跟上轉型步調，凸顯人才升級的迫切性。這次《2026全球製造業科技趨勢報告》共訪問全球258位製造業高階主管。調查結果顯示，在地緣政治風險常態化及全球供應鏈持續重組下，製造業正全面加速數位轉型，並以AI、數據治理及資安能力為核心基礎，同時，企業亦結合政府資本激勵措施與人才能力升級，逐步建立具韌性的長期競爭優勢。調查顯示，54%的工業製造業高階主管認為，工業製造業在網路與雲端基礎架構方面，具備高成熟度，在各產業排名中排名第二，僅次於消費與零售業（55%）。隨著數位基礎逐步到位，製造業亦持續深化AI布局，並以積極姿態導入各項關鍵技術。進一步觀察AI應用趨勢，68%受訪者表示，預計在未來一年內實現AI規模化導入，並看好它在多元場景中的價值潛力，包括提升營運效率、優化生產流程，以及強化後勤作業的智慧化能力。近49%的高階主管表示，其企業已積極導入可創造實際商業價值的AI應用，比例不僅顯著高於跨產業平均的28%，亦較去年的調查 (42%)進一步提升，顯示AI已逐步由概念驗證走向規模化應用。從應用場景來看，AI目前主要聚焦於提升生產與營運效能，數據顯示，預測性品質控管（52%）最為普遍，其次為降低停機時間（40%），及運用生成式AI進行產品客製化（38%）。此外，AI亦廣泛運用於預測性維護、大宗商品價格預測、供應商談判輔助，以及透過數據洞察協助後勤與管理部門等多元面向。KPMG安侯建業工業產業主持會計師吳俊源指出，在這場AI競爭中，數據仍然是關鍵的挑戰焦點，76%受訪者將「數據可靠性不足」列為未來2年AI面臨的主要風險之一。如何打破數據孤島、促進資料在組織內部的有效整合與流通，並轉化為可行的決策依據，是企業推動AI應用的關鍵因素。隨著AI逐步由試點走向規模化，企業對資料治理能力的要求也同步提升。目前業界已逐漸形成共識：缺乏高品質且可被信任的數據基礎，就難以支撐高品質的AI應用發展。如同其他新興技術，AI發展過程中仍面臨多項挑戰，包含資安風險、成本壓力，以及資源、技能與人才的不足。強化安全且有效運用AI的能力，已成為重要優先事項。調查顯示，近九成(89%)的高階主管認為，未來5年內，「AI Agents管理能力」將成為關鍵技能。此外，34%企業領導者指出，在快速變動的科技環境下，部分員工已逐漸難以跟上轉型步調，凸顯人才升級的迫切性。調查指出，透過培訓提升技能，協助員工建立將AI融入日常工作的能力，可降低對新技術的不安與抗拒，其中，變革管理策略至關重要。業界目前也積極回應此趨勢，紛紛啟動相關計畫，例如台灣大哥大推出AI Mentor：將新人培訓數據化，由系統即時回饋並模擬工作情境，使資深員工的經驗數位化，成為企業可累積的資產。此外，IBM也將年度績效評估改為每季，避免員工在快速變動中，受制於不合時宜的KPI，其中轉型成功關鍵在於理解員工對變革的顧慮，並在試驗階段保留調整空間。永豐金則是隨著技術升級，關注建立以風險分級為基礎的治理機制。透過明確審核流程和保留人工最終把關，在發展AI Agent的同時兼顧創新與控管。KPMG安侯建業工業產業主持人陳其愷表示，從當前趨勢來看，人才培育已明確成為推動AI實際應用的重要關鍵。企業應將數位轉型視為整體策略性的組織變革，而非單純的工具性投資。當企業建立敏捷協作的文化、持續學習的機制以及容錯創新的環境，將有助於組織潛釋放，讓AI成為真正驅動成長的核心助力。KPMG安侯建業工業產業偕同主持會計師陳燕慧提醒，AI應用雖然在製造業領域展現多項積極的成果，但在資安面向仍須審慎看待其「雙面刃」特性。一方面，AI工具可強化企業資安防護能力，包括風險掃描、預測並發出威脅警示，但另一方面，AI亦可能被不當利用，發展出更具破壞力且難以偵測的攻擊手法，增加企業的資安風險。根據世界經濟論壇最新發布的《2026 全球網路安全展望報告》，高達94%的受訪者認為，AI將成為未來一年改變網路安全格局的主要驅動力。數據顯示，在AI工具佈署前建立安全評估流程的企業比例在一年內顯著成長，從2025年的37%大幅提升至2026年的64%，數據雙倍成長，反映企業對資安的重視與資料風險管理的意識。隨著全球科技加速發展，製造業競爭已從以往的規模與效率，轉向資料、技術應用與組織能力的全面整合。唯有同步強化數據基礎、資安治理與人才培育，並從策略面推動轉型，企業才能在高度變動的環境中確實提升投資效益與決策品質，進一步鞏固產業競爭優勢。