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國民黨主席鄭麗文上任來爭議不斷，外界關注是否成為2026藍營地方選舉「敗票機」，台北市長蔣萬安日前4度被問及是否同台並未正面回應。對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（21）日表示，兩人對於擋軍購、鳳梨釋迦與雙城論壇立場沒有差別，「如果立場沒有差別為什麼要迴避這樣的問題？」對於台北市長蔣萬安日前4度被問及是否同台並未正面回應，僅表示台北市黨部統籌規劃。對此沈伯洋表示，蔣萬安一直以來跟鄭麗文態度沒有差別，包括擋軍購、鳳梨釋迦與雙城論壇等議題，「如果立場沒有差別為什麼要迴避這樣的問題？」