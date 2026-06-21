國民黨主席鄭麗文上任來爭議不斷，外界關注是否成為2026藍營地方選舉「敗票機」，台北市長蔣萬安日前4度被問及是否同台並未正面回應。對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（21）日表示，兩人對於擋軍購、鳳梨釋迦與雙城論壇立場沒有差別，「如果立場沒有差別為什麼要迴避這樣的問題？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 對於台北市長蔣萬安日前4度被問及是否同台並未正面回應，僅表示台北市黨部統籌規劃。 對此沈伯洋表示，蔣萬安一直以來跟鄭麗文態度沒有差別，包括擋軍購、鳳梨釋迦與雙城論壇等議題，「如果立場沒有差別為什麼要迴避這樣的問題？」 相關新聞 梁文傑鳳梨釋迦發言惹議！沈伯洋：誰想保護農民很清楚殷瑋答幫倒忙？秦慧珠認了：讓大家覺得蔣萬安很弱台北淹水驚見蟑螂海！網酸「火鍋料」 蔣萬安認了：必須面對挑戰鄭麗文成「2026敗票機」會找她站台？蔣萬安笑回：會做好整體安排 陳威叡編輯記者從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 鄭麗文蔣萬安沈伯洋國民黨民進黨軍購鳳梨釋迦雙城論壇