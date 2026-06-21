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47歲女星湯唯即將迎來第二胎，近日傳出她已前往香港待產，再度引發外界關注。由於她過去就曾透露，自己沒有選擇在韓國生產，是因為「語言不通會很麻煩」，如今隨著她與丈夫金泰勇被目擊現身北京機場，並傳出飛往香港，也讓眾人推測，她這次很可能和第一胎一樣，將在香港迎接新生命。湯唯近日和老公金泰勇導演一同現身北京首都國際機場，兩人準備搭機前往香港。當天湯唯以俐落短髮亮相，穿著寬鬆格紋襯衫搭配黑色長褲，打扮相當休閒，不過即使穿著寬大的衣服，仍可明顯看出孕肚已相當突出，因此被外界認為已接近臨盆。金泰勇當天也全程陪伴在旁，親自提著多個行李箱，對妻子照顧有加。而湯唯面對粉絲時神情輕鬆，還親切打招呼。據悉，有粉絲詢問她何時回來，她則笑著回應「我也不太清楚」。隨著夫妻倆赴港消息曝光，香港當地也開始傳出湯唯可能會在當地生下第二胎。事實上，她2016年迎來大女兒Summer時，就是選擇在香港生產，因此這次再度被拍到前往香港，自然引發相同聯想。部分報導更指出，湯唯目前可能已在香港安排好醫院與待產事宜，準備迎接第二個孩子誕生。而她過去談到為何不在韓國生產時，曾給出相當直白又帶點玩笑的答案。當時面對提問，湯唯曾說：「像雞跟鴨一樣語言不通的話，會很麻煩啊。」湯唯和金泰勇因電影《晚秋》結緣，兩人於2014年結婚，婚後育有一女。過去因長期分隔韓國與中國兩地生活，屢次傳出離婚或感情生變消息，但雙方始終否認。如今隨著第二胎喜訊曝光，加上夫妻同行赴港待產，外界也把焦點重新放回一家四口即將迎來的新生活。據悉，湯唯生產後將先以照顧孩子為主，再慢慢規劃下一步演藝活動。