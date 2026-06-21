端午節連假最後一天，適逢今天是二十四節氣「夏至」，傳統習俗有「冬至湯圓夏至麵」一說，推薦6月21日吃麵開運祈求吉祥長壽，本文整理三商巧福、丸亀製麺、麵匡匡三大連鎖麵店優惠一次看。
夏至吃麵開運！夏至習俗吃什麼？
2026年6月21日是二十四節氣「夏至」，太陽剛好直射北回歸線，為北半球一年之中白晝最長的一天，陽光可長達15小時。
夏至習俗傳統有「冬至湯圓夏至麵」一說，正逢剛收割的新麥時節，吃麵食寓意「嘗新」，且細長麵條還有吉祥長壽之意；夏天氣溫高、天氣悶熱易食慾不振，吃麥做的麵食容易消化，補充營養維持健康，而流傳下來。
三商巧福：兩大希望套餐優惠「最高現省76元」
三商巧福表示，與癌症希望基金會合作，響應「首望相助希望從頭開始」計畫，一起支持癌友製作假髮，找回自信笑容。並於全台門市推出「希望套餐」，隨餐提撥10元，一起用行動傳遞溫暖。
三商巧福「希望套餐優惠」最高現省76元，即日起至7月27日：
◾️希望套餐A「剝皮辣椒雞麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」特價189元（原價240元）
◾️希望套餐B「超大盛牛肉壽喜飯＋現燙青菜＋中杯飲料」特價199元（原價275元）
提醒大家，圖片僅供參考，牛肉部位及配菜隨季節更換，實際餐點依門市供應為主；本優惠礙於合約，部分賣場美食街門市僅配合優惠套餐，單品特價不適用；單品特價不配合癌症希望基金會公益捐款活動。
丸亀製麺：6月限時好康優惠！
丸亀製麺6月端午節優惠，吃膩南北粽或油飯，推薦6月限時好康活動：
即日起至6月30日（二），凡點購任一丼飯（含天丼飯）＋任一炸物，免費送「海帶芽湯」1碗，還可續湯！
丸亀製麺小編還推薦隱藏吃法，天丼加湯，就能升級成「湯泡飯」，夏天開胃又有飽足感。
麵匡匡：標準拉麵附半顆溏心蛋「免費升級為一顆」
端午節立蛋，麵匡匡幫大家應援找回另一半，今6月21日最後一天，只要出示活動貼文，並點購「標準拉麵」乙碗， 原本的「半顆溏心蛋」立刻 免費升級為「一顆」。
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