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夏至吃麵開運！夏至習俗吃什麼？

三商巧福：兩大希望套餐優惠「最高現省76元」

▲三商巧福「希望套餐」響應公益。（圖／翻攝自三商巧福官網）

丸亀製麺：6月限時好康優惠！

麵匡匡：標準拉麵附半顆溏心蛋「免費升級為一顆」

端午節連假最後一天，適逢今天是二十四節氣「夏至」，傳統習俗有「冬至湯圓夏至麵」一說，推薦6月21日吃麵開運祈求吉祥長壽，本文整理三商巧福、丸亀製麺、麵匡匡三大連鎖麵店優惠一次看。2026年6月21日是二十四節氣「夏至」，太陽剛好直射北回歸線，為北半球一年之中白晝最長的一天，陽光可長達15小時。夏至習俗傳統有「冬至湯圓夏至麵」一說，正逢剛收割的新麥時節，吃麵食寓意「嘗新」，且細長麵條還有吉祥長壽之意；夏天氣溫高、天氣悶熱易食慾不振，吃麥做的麵食容易消化，補充營養維持健康，而流傳下來。三商巧福表示，與癌症希望基金會合作，響應「首望相助希望從頭開始」計畫，一起支持癌友製作假髮，找回自信笑容。並於，一起用行動傳遞溫暖。三商巧福「希望套餐優惠」最高現省76元，即日起至7月27日：◾️（原價240元）◾️（原價275元）提醒大家，圖片僅供參考，牛肉部位及配菜隨季節更換，實際餐點依門市供應為主；本優惠礙於合約，部分賣場美食街門市僅配合優惠套餐，單品特價不適用；單品特價不配合癌症希望基金會公益捐款活動。丸亀製麺6月端午節優惠，吃膩南北粽或油飯，推薦6月限時好康活動：丸亀製麺小編還推薦隱藏吃法，天丼加湯，就能升級成「湯泡飯」，夏天開胃又有飽足感。端午節立蛋，麵匡匡幫大家應援找回另一半，