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日本岐阜縣出現一位讓網友直呼「太過美麗」的烏龍麵職人，24歲的竹內綾音（Ayane Takeuchi）原本是美容診所護理師，後來辭職返回父親經營的「手打うどん ごだいさん」擔任製麵師傅，靠著精湛手打麵技術與親切氣質，在社群平台掀起高度討論，如今IG粉絲已突破21萬，吸引大批年輕客群與觀光客專程朝聖，意外成為岐阜最新打卡景點。竹內綾音出生、成長於岐阜，高中時期便曾在父親經營的拉麵店打工。成年後她前往大阪就讀護理學校，並順利取得國家資格，成為總合醫院的護理師，展開新社會人生活。轉機出現在2025年2月，經營4間拉麵店的父親竹內義弘決定開設「手打うどん ごだいさん」烏龍麵店。竹內綾音休假時開始到店裡幫忙，沒想到一試成主顧——她坦言店裡總是充滿笑容的氛圍，與護理師職場截然不同的感覺讓她深受吸引，最終決定向父親提出全職投入的想法，「爸爸聽到後露出非常開心的表情」，身邊朋友也都全力支持，唯獨媽媽一度懷疑她是「被爸爸硬拉去的」。「手打うどん ごだいさん」位於岐阜車站步行約10分鐘處，店內所有員工皆可從接待客人到製麵全程包辦，因此能否親眼見到竹內綾音的「職人手藝」全憑運氣。她透露揉麵時並不會感到緊張，「希望讓客人吃到剛打、剛切、剛煮好的麵條，我每次都是抱著這樣的心情在打麵」。菜單方面，招牌烏龍麵清湯款700日圓、炸什錦烏龍麵800日圓、肉烏龍麵900日圓，可選溫麵或冷麵，配料則有竹輪、麻糬、蔬菜、雞肉、舞菇等，每份加150日圓。她個人最推薦的私房吃法，是在肉烏龍麵上加蛋花與炸年糕，份量十足、深受在地饕客喜愛。竹內綾音的爆紅並非偶然——最初是因顧客拍下她認真打麵的影片並上傳社群，意外引發瘋傳。如今她的IG帳號粉絲數已突破21萬，TikTok帳號粉絲也超過15萬，網路上甚至出現「乃木坂46也能當中心」、「以為是模特兒」等熱烈讚美。她爆紅效應之強，更曾受邀上日本人氣節目，相關影片創下逾2,800萬次觀看，讓「美人烏龍麵職人」之名傳遍全國。如今，「手打うどん ごだいさん」已成為訪日旅客及日本國內遊客造訪岐阜的熱門新地標，許多人專程前往，只為一睹竹內綾音的職人風采，順道品嚐道地手打烏龍麵的美味。