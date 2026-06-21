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目前銀行跨行轉帳手續費為新台幣15元，是否進一步調降引發立委關注。對此，金管會報告指出，考量台灣的手續費已較鄰近國家低、人力與防詐機制成本持續上升，加上金融機構已提供許多減收或免收手續費的優惠方案，財經公司調查也發現，目前約有5成客戶跨行交易免手續費，因此，決議維持現行收費標準。跨行轉帳手續費調整涉及金融機構營運及實務作業，金管會在今（2026）年4月22日已召開會議研商，邀中央銀行、銀行公會、財金公司與6家金融機構共同研商，並根據會議討論情形與決議提出報告。金管會報告指出，銀行跨行轉帳手續費原每筆17元，2012年調降至15元，且自2019年4月1日起實施小額跨行轉帳手續費分級優惠，500元以下享每天1次0元手續費優惠，501元至1000元手續費優惠為每筆10元，超過1000元則每筆15元。不過，4月22日開會後做出3大結論。根據財金公司調查，台灣跨行轉帳手續費已較鄰近國家低廉。美國轉帳手續費基本使用費為每筆79元，日本各銀行收費不同，依轉帳金額大小每筆45元到135元，泰國各銀行收費不同，每筆27元到53元。此外，目前金融機構也提供多項減收或免收手續費的優惠方案，銀行就薪資轉帳客戶、數位存款帳戶及弱勢客戶等，再加上財金資訊公司調查也發現，目前約有5成客戶跨行交易免手續費，也就是由金融機構吸收，民眾實際支付手續費的比例大幅降低。此外，近年人力成本及強化資安與防詐機制等成本上升，金融機構為強化資安防護與營運韌性，相關系統軟體升級與備援機制等採購維護成本持續增加，整體作業成本增加，金融機構還配合政府推動多項金融防詐措施，像是約定轉入帳號灰名單通報機制、網路銀行及ATM轉帳交易顯示受款人戶名機制、ATM導入臉部遮蔽示警功能等，跨行轉帳相關防詐成本也持續提高。因此，在綜合考量相關因素，相關會議共識將維持現行收費標準。