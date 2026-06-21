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NOWnews潮鞋小單元《鞋槓人生》最新一集火熱上線！由幽默風趣的主持人18哥與大隻搭檔介紹市面上最熱門的鞋款，而本集要開箱的「神鞋」是自去年起便備受全球鞋迷矚目的重磅鞋款「Travis Scott 粉紅倒勾」。兩人為鞋迷帶來完整的深度分析，讓觀眾能夠更深入了解這雙鞋款。過去球鞋圈總流傳著「勾子一反，傾家盪產」的玩笑話，然而大隻與18哥在節目中指出，這次的 Travis Scott 粉紅倒勾價格出乎意料地親民，相較於發售前預購價高達三萬多台幣的狂熱，目前男段價格已回落至1萬出頭至1萬五左右。雖然女段價格仍居高不下，大約是2至3萬，但對於男性鞋迷來說，無疑是入手這雙百搭中性鞋款的最佳時機。針對未來市場走勢，節目分析指出，由於全球發貨量約落在13至15萬雙，相較以往不到10萬雙的貨量算是相對充裕，預期價格將趨於穩定，後勢大幅看漲的空間有限。針對市面上氾濫的假鞋，兩人也傳授了實用的「肉眼鑑定法」，18哥在節目中分享，若要從外觀快速辨識真假，只要觀察鞋頭處：「假鞋因為內部支撐沒做好，鞋頭往往會呈現扁扁的、凹陷下去的狀態，鞋迷在購買或路上觀察時可以多加留意」。另外18哥也在節目中分享他的「獨門穿搭」小秘訣，精彩內容與搞笑互動，請鎖定最新一集的完整節目播出的《鞋槓人生》。