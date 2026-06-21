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稱鳳梨釋迦發言遭斷章取義 梁文傑：初衷是擔心農民落入養套殺陷阱

複製火龍果模式 梁文傑：希望鳳梨釋迦發展成台灣人生活一部份

台東縣長饒慶鈴日前透過視訊方式現身海峽論壇，並希望爲農民擴展中國市場，銷售鳳梨釋迦，對此陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，引發熱議。梁文傑表示，發言遭到斷章取義扭曲，原意很清楚，根本問題是國內消費量不足，不得已只好依賴中國大陸市場，自己初衷是擔心農民再度落入養套殺的陷阱， 如果這件事能讓大家意識到問題所在，願意多買多吃養成習慣，減少對外依賴，那也是好事一件，「我個人被罵算不了什麼」。對於鳳梨釋迦發言惹議，梁文傑特別發文表示，週四記者會回應台東鳳梨釋迦的內容，遭到斷章取義的扭曲，但自己的原意很清楚，鳳梨釋迦的根本問題是國內消費量不足，不得已只好依賴中國大陸市場，也讓對岸有了政治工具可以利用。梁文傑解釋，自己初衷是擔心農民再度落入養套殺的陷阱， 如果這件事能讓大家意識到問題所在，願意多買多吃養成習慣，減少對外依賴，那也是好事一件，「我個人被罵算不了什麼」。梁文傑強調，要養成習慣，因為那才能可長可久，而不是政治話題過了就沒了。希望鳳梨釋迦能像火龍果一樣，從一個外來品種發展成台灣人生活中的一部份，從水果攤到超市到餐廳都買得到吃得到，人均消費量高達每人每年約2.5公斤。因為國內消費量大，出口需求只有不到百分之一，這樣既能讓農民收入穩定，也不用仰對岸鼻息，「火龍果做得到，我相信鳳梨釋迦也做得到」。