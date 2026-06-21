我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國演藝圈女神好友再度同框！宋慧喬與秀智近日被曝光雨天約會照，兩人戴著帽子、口罩現身街頭，還共撐一把傘同行，低調又溫馨的畫面立刻掀起討論。秀智親自透過IG公開合照，短短一句「下雨天約會」，立刻讓大批粉絲又驚又喜，也再次展現兩人私下穩定又深厚的好交情。秀智昨（20）日在個人IG上傳一張照片，寫下「下雨天約會」，曝光與宋慧喬的約會日常。照片中，兩人走在雨中的街頭，並肩共撐一把傘，打扮相當低調，不只戴上帽子，還用口罩遮住大半張臉。不過即使包得相當嚴實，依舊難掩兩人的明星氣場，雖然她們沒有刻意打扮，整體造型自然休閒，卻仍散發出清新氛圍，讓網友直呼「根本像在拍畫報」。照片曝光後，也讓不少粉絲再次關注兩人的好感情。宋慧喬與秀智平時就被視為演藝圈知名好友，私下一直維持密切往來，過去也曾多次透過IG互動或聚會照片展現交情，還會在對方拍戲時送上應援餐車。即使雙方工作行程繁忙，仍會抽空見面相聚，互相為彼此加油打氣。照片公開後，網友也紛紛留言表示：「這個組合怎麼看都喜歡」、「下雨天還能拍得這麼美」、「兩位戴口罩還是藏不住光芒」、「希望兩人的友情一直都這麼好」。