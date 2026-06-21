太平洋高壓影響，全台陽光露臉、高溫悶熱，台北市大安區臺灣大學測站，今（21）日中午出現37.8度全台最高溫，中央氣象署針對13縣市發布「高溫特報」，台北市、屏東縣有38度極端高溫出現的機率；新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、花蓮縣有「連續出現36度高溫」的機率，基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、高雄市為黃色燈號。
⚠️高溫資訊
📌影響時間：21日白天
📍高溫橙色38燈號：臺北市、屏東縣
📍高溫橙色36燈號：新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、花蓮縣
📍高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、高雄市
未來一周天氣，氣象署預報員劉沛滕總結，今天至周二全台晴到多雲，山區會有午後雷陣雨，周三午後雨勢擴大到南部、花東；周四、周五受颱風外圍雲系影響，西半部及宜蘭有局部短暫降雨，花東地區則有午後雷陣雨。
氣溫方面，今天大台北、花東縱谷及中南部近山區有36度以上高溫發生機率，周三前各地持續高溫炎熱，尤其大台北及花東縱谷地區須特別留意，氣象署也將持續發布「高溫資訊」。周四水氣增多後，白天高溫略降到31至33度。
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📌影響時間：21日白天
📍高溫橙色38燈號：臺北市、屏東縣
📍高溫橙色36燈號：新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、花蓮縣
📍高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、高雄市
未來一周天氣，氣象署預報員劉沛滕總結，今天至周二全台晴到多雲，山區會有午後雷陣雨，周三午後雨勢擴大到南部、花東；周四、周五受颱風外圍雲系影響，西半部及宜蘭有局部短暫降雨，花東地區則有午後雷陣雨。
氣溫方面，今天大台北、花東縱谷及中南部近山區有36度以上高溫發生機率，周三前各地持續高溫炎熱，尤其大台北及花東縱谷地區須特別留意，氣象署也將持續發布「高溫資訊」。周四水氣增多後，白天高溫略降到31至33度。