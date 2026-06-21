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台東縣長饒慶鈴日前預錄影片在海峽論壇發言，卻被陸委會移請內政部查處。陸委會發言人梁文傑18日更指出，饒慶鈴自稱是幫台東鳳梨釋迦請命，並指政府沒有為農民著想，但「鳳梨釋迦台灣人幾乎都不吃，幾乎沒有內銷市場」，這番話引起強烈反彈，連民進黨台東縣長參選人陳瑩都直言這種言論讓農民委屈。對此，台北市長蔣萬安今（21）日繼續力挺饒慶鈴，饒慶鈴為農民發聲，根本就沒有什麼問題，身為地方首長為所應為，無法理解跟統戰有什麼關係，完全無法接受陸委會用這樣的理由查辦她。民進黨台北市長參選人沈伯洋今日受訪說，鳳梨釋迦聽起來雖然是台東的事情，但其實它也是台北的事情，作為一個台北市長，最重要的就是希望能夠讓台灣的水果，能夠行銷到全世界。蔣萬安今日下午出席114學年度公私立國民小學畢業生市長獎頒獎典禮，並接受聯訪。媒體問，沈伯洋這番說法是否在打臉總統賴清德？蔣萬安回應說，饒慶鈴用錄影談話方式為農民生計發聲、爭取訂單，「這根本沒有什麼問題，跟統戰有什麼關係？」身為地方首長為所應為，完全無法接受陸委會用這樣的理由查辦她。