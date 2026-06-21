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▲玄彬抱著兒子坐在中間，肩膀看起來超寬。（圖／孫藝真IG@yejinhand）

韓國女神孫藝真近日和老公玄彬帶著兒子到海島度假，她在IG上陸續更新生活照，與粉絲分享日常。不過前幾天在照片中，入鏡的都只有孫藝真與兒子「小甜豆」，直到今（21）日她分享旅行第4天照片，才與玄彬低調放閃。只見照片中的孫藝真依偎在玄彬懷中燦笑，而玄彬露出的手臂線條相當結實，二頭肌看起來甚至比孫藝真的臉大出好幾倍，驚人體格掀起討論。孫藝真今日午後在IG分享多張度假美照，並於貼文寫道：「The 4th day of the trip（旅行的第4天）」，表示自己還在放假中。只見孫藝真分享的照片裡，有她穿泳裝的，還有與朋友嘻笑打鬧的，而其中最吸睛的，莫過於她與玄彬的合照。照片中孫藝真雖然把玄彬的臉用獅子圖案遮住，但從她與此人的互動與神情就可看出，對方確實是老公玄彬沒錯。兩人一起在海邊看夕陽，氣氛有夠浪漫，孫藝真一隻手還摟在玄彬的後腰上，拍照時更笑得合不攏嘴，看得出來心情非常不錯。而玄彬身穿黑色無袖上衣搭配白色短褲入鏡，壯碩的手臂線條全部展露出來，二頭肌看起來甚至比孫藝真的臉還大，可見玄彬放假期間也有在健身，十分自律。另一張與其他朋友大合照中，玄彬則抱著兒子小甜豆坐在中間，看起來同樣非常魁梧，成為全場亮點。這一系列度假生活照曝光後，短短3個小時就吸引35萬人按讚，大家看了也紛紛留言，「玄彬真的是一隻大熊哈哈哈」、「玄彬的身材也太壯了吧」、「這是幸福的模樣，他們倆真是完美搭配」、「玄彬怎麼突然這麼大隻」、「有老公在的歐膩（韓文的姐姐）笑得更美了」、「完美身高差」。