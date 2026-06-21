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可不可：胭脂紅茶26、奶茶32元！夏至優惠「比買一送一便宜」

可不可4折超PRO價菜單：

CoCo都可：三大冰沙「單杯49元」！芒果、雪沙椰椰咖啡開喝

今天是二十四節氣「夏至」，高溫天氣快喝「比買一送一便宜」手搖飲料優惠！可不可熟成紅茶今（21）日最後一天，於熊貓外送平台foodpanda上，開喝「4折隱藏優惠」超PRO價，胭脂紅茶、春芽冷露都只要24元，胭脂奶茶才28元，推薦加料白玉珍珠的大杯珍奶才36元；CoCo都可表示，夏至三大冰沙「單杯49元」倒數開喝。可不可熟成紅茶超扯「4折隱藏優惠」被挖出！眾多Threads網友分享，只要是熊貓外送平台foodpanda PRO會員，就可以訂購可不可「超PRO價專區」，3款人氣菜單無論中杯、大杯都「比買一送一便宜」。◾️中杯特價24元／大杯特價26元◾️中杯特價28元／大杯特價32元◾️中杯特價24元／大杯特價26元內行網友分享，大杯珍奶；還有超狂飲料控秒訂購，提醒大家，活動只到今天6月21日，快把握時間開喝。CoCo都可表示，端午節連假迎接夏至，全台門市爽喝三大冰沙手搖飲料優惠，今最後一天6月21日：■「（原價60元）■「（原價75元）■「（原價75元）提醒大家，商場以及部分門市不適用，請依各門市供應為準；活動限門市臨櫃、都可訂點餐自取。