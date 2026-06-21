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▲川普曝光對習近平真實評價：非常聰明、體格魁梧又帥氣（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普近日在《Axios Show》節目專訪中，對中國大陸國家主席習近平展現出罕見的高度讚賞，形容對方是世界上最偉大的領導人之一，「非常聰明」且「務實高效」，這番言論在美中關係持續緊張之際格外引人關注。據《Axios》獨家報導，川普長期以來偏好欣賞掌握集中權力、能夠影響歷史進程的強勢領導人。當被問到他尊重哪些世界領袖時，他並未提及美國傳統盟友，反而將焦點放在習近平身上。報導指出，川普對中國大陸作為經濟與政治競爭對手的立場其實相當明確——加徵巨額關稅、挑起晶片與AI領域爭端，甚至不時釋出可能推進對台軍售的訊號。但即便對「中國這個國家」態度強硬，川普顯然對習近平本人頗有好感，這對畢生從事房地產等人際關係導向行業的他來說，或許也不令人意外。分析認為，川普及其高級幕僚經常習慣將美中之間的宏觀難題，簡化為兩位領導人之間可以私下解決的個人問題。川普告訴主持人卡布托（Marc Caputo），所有偉大的領導人都有一個共同點，那就是智慧，而習近平正是箇中翹楚。他直言：「他們都很聰明。沒有智慧，你不可能達到那個高度。你知道誰非常聰明嗎？那就是中國國家主席習近平，他非常聰明。你不可能達到治理國家的高度，即使是治理一個小國，你也必須具備一些特別的特質。」川普並透露，他與習近平「關係很好」、「相處融洽」，還稱讚對方是位「強人」，做事乾脆俐落：「他不會坐下來說，『哦，今天天氣真好…看，多美啊，陽光真燦爛』，他不會那樣做。他做事乾脆利落，我喜歡這一點，我認為這很棒。」談及經濟層面，川普也對中國大陸經濟發展表達肯定，稱其已與美國經濟不相上下。他表示：「我們擁有創業精神，以及你讀到的所有那些優勢，但他們的行動速度幾乎和我們一樣快。當你趕到某個熱門領域時，中國人已經捷足先登，或者我們只是略勝一籌。」不過他也強調，在AI領域，美國「絕對領先」中國。值得注意的是，川普的讚美不僅止於政治才能與治國手腕。眾所周知，他向來偏愛運動員、模特兒等展現力量與活力的人士，這次也毫不吝嗇地將同樣的讚美用在習近平身上。他表示：「就外貌而言，習近平長得非常帥氣。外貌不重要，對吧？我們通常不喜歡談論外貌，大家常說不要談論外貌，但他個子很高，有6英尺2英寸（約1.88公尺），體格魁梧，他充滿自信，而且非常聰明。」報導也回溯歷史指出，美國總統與對手國領袖維持良好私人關係，並非首次出現。1980年代，時任美國總統雷根與已故蘇聯領導人戈巴契夫，便在一系列旨在化解核戰危機的峰會期間，建立起著名的私人情誼。不過這次川普對習近平展現的友善，習近平方面究竟會如何回應，目前仍不得而知，後續美中互動值得持續觀察。