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沒講稿、讀稿機 外媒記者讚賴清德：真誠、有能力的演說者

捍衛新聞自由 賴清德：和媒體專業工作者站在一起

總統賴清德日前受邀與國際媒體茶敘，現場聚集約60位外媒記者，事後有記者透過特稿提及，這是近十年來首次台灣現任總統接受台灣外國記者聯誼會（TFCC）邀請，與外媒坐下交流，提供媒體接觸國家領導人機會。另觀察賴清德10分鐘談話全程沒有講稿或讀稿機，讓大家感受賴清德為活動做足準備，另問答時間30分鐘，賴清德更主動說可以再久一點「這是很難得的機會」，甚至與大家聊起世界盃，認為賴在鏡頭前有時或許顯得木訥，但本人其實是一位有能力的演說者，給人的感覺相當真誠。這場茶敘上週四於台北賓館舉行，賴清德受邀參加TFCC茶敘，現場聚集約60位國際媒體，包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《經濟學人》、《華爾街日報》、路透社、《衛報》、日經、朝日新聞、共同社、法新社、CNN、BBC、瑞典最大報紙《Expressen》，以及來自德國、西班牙等國媒體記者。長期旅居台灣的美籍記者David Frazier在《Taipei Times》特稿中指出，這是近十年來首次台灣現任總統接受TFCC邀請，與外國媒體坐下交流；在北京威嚇之下，這場活動既提供媒體接觸國家領導人的機會，也鮮明捍衛新聞自由。他觀察，雖然這是賴總統首次直接與駐台外國媒體團會面，但賴政府對TFCC的態度「極為開放」。近幾個月來，TFCC已陸續邀請外交部長林佳龍、內政部長劉世芳、海巡署長管碧玲等關鍵官員進行交流，顯示政府比過去更積極向國際說明台灣政策。Frazier也觀察，賴總統一開始以中文發表約10分鐘談話，全程沒有使用講稿或讀稿機。有外籍記者私下評論，「大家感覺得到，總統真的為這場活動做了準備」，原本問答安排30分鐘，當總統府發言人郭雅慧宣布最後一題提問時，賴總統主動表示「我們可以再久一點。這是很難得的機會」問答結束後，總統又主動說，希望聊聊記者在台灣生活得如何、還有哪些地方需要改進，隨後走進媒體區，與出席者一一握手交談，也以英文與中文和記者互動，詢問大家來自哪裡，和西班牙記者聊起世界盃，認為賴總統在鏡頭前有時或許顯得木訥，「但本人其實是一位有能力的演說者，給人的感覺相當真誠」。這場茶敘的背景，也反映國際媒體書寫台灣方式的轉變。《Taipei Times》另一位專欄作家兼學者Michael Turton指出，國際報導對台灣敘事的重大變化，大約從2017年開始。過去台灣常被放在北京或香港視角下被描述，外國記者多半只在選舉或重大新聞時短暫飛來台北，報導語言也常沿用中國官媒框架，例如稱台灣是中國的「叛離省分」或「分離省分」，把主張台灣主權者稱為「分離主義者」。TFCC副理事長David Demes則指出，2020年前後，因COVID疫情與中國驅逐外媒，許多記者從北京轉往台北，使TFCC會員快速增加。自2015年起駐台的美國記者、TFCC前副會長Chris Horton也稱這批人是「2020年那一群人」。他說，許多記者原本想報導中國，而台灣成為能接近中國的最近地方；但來到台灣後，他才意識到，台灣自己的故事過去是多麼被忽略、又多麼深地被中國陰影籠罩。面對外媒提問中國壓力，賴總統也直接回應。有記者提到《紐約時報》報導，以及北京曾揚言懲罰與賴總統對話的媒體，詢問這場茶敘是否就是回應。賴總統表示，他知道在座許多記者，不論曾在中國工作或現在在台灣採訪，都曾感受到來自中國的壓力，甚至跨境脅迫或壓制；也正因如此，他敬佩大家在壓力之下仍願意秉持專業、持續報導台灣。賴總統強調，這正是台灣和中國最大的不同：台灣擁有並尊重新聞自由，不論國際媒體或國內媒體，台灣都會持續捍衛新聞自由，並和媒體專業工作者站在一起。民進黨立委王定宇回應媒體詢問總統茶敘安排也指出，這場茶敘是一種「高明且文明的反制」。他表示，過去曾有外媒透過視訊專訪賴總統後，駐北京記者遭中國制裁、取消簽證，中國以跨境鎮壓方式恐嚇媒體，真正目的不只是針對媒體，而是企圖從國際報導與國際視野中抹去台灣的存在。因此，賴總統選擇以公開、友善、尊重媒體的方式與國際記者交流，正是用民主國家的方式回應威權中國的壓迫。黨政人士也分析，美中互相驅逐紐約時報與新華社記者事件，確實引起媒體圈討論，而這場茶敘也凸顯出台灣與中國最根本的差異。中國面對不喜歡的報導，採取制裁、封鎖、恐嚇，試圖讓國際媒體自我審查；台灣則選擇開門溝通，讓媒體提問、讓國際聽見不同觀點。這場茶敘的幕後意義，是以實際行動支持新聞自由。當中國想讓世界少看見台灣，台灣就更要主動走向世界；當中國用壓力對待媒體，台灣就用尊重與開放回應。這正是民主台灣最有力量的地方。