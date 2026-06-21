我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國首爾近日流傳一則暖心故事。一對來自台灣、使用輪椅行動的夫妻日前在江南地鐵站遭醉漢騷擾，所幸兩名素不相識的韓國男子及時出手相助，不僅協助阻止對方靠近，還代為報警處理。事後，這對夫妻透過社群媒體發文尋人，希望能親自向恩人表達感謝，相關貼文迅速在韓國網路上瘋傳，引發熱烈迴響。根據News1、東亞日報報導，這起事件發生在6月19日晚間約11時30分，當時這對台灣夫婦正坐著輪椅，在首爾江南站2號線月台等車時，一名行為具有攻擊性的醉漢突然接近，並試圖對兩人騷擾滋事，儘管兩人趕緊把輪椅往後退，但醉漢仍持續逼近。面對突如其來的狀況，夫妻倆一度感到相當害怕與無助。他們在文中回憶道：「我們感到非常害怕，就算我們讓輪椅持續往後退，那名醉漢還是繼續靠過來！」就在危急時刻，一名穿白衣的年輕男子先以雨傘擋住醉漢，保護兩人。後續還有一名黃衣男子也加入協助，將醉漢推離夫妻約3公尺。原以為危機解除，夫妻上車後，醉漢卻也尾隨進入車廂，再度以具威脅性的方式說話，讓他們一度考慮是否該在下一站下車。不過在兩名男子持續介入處理，並由白衣男子協助通報警方，最終讓該名醉漢被迫下車、接受處置。這對台灣夫妻表示，兩名男子得知他們是台灣人後，甚至還特地代替韓國向他們致歉，讓他們深受感動。夫妻倆在貼文中寫道：「多虧了這兩位先生，我們才能平安回去，也帶著對韓國溫暖的回憶離開。」並表示希望透過網路力量找到兩位恩人，親口向他們表達最誠摯的謝意，「真心非常感謝，希望這篇文章能夠傳達到他們手中。」消息曝光後，迅速在韓國社群平台廣泛流傳，不少網友紛紛留言表示感動。有網友表示：「這樣的故事值得被更多人知道，讓人感受到韓國社會依然充滿溫暖。」也有人提到，希望近來在台灣部分網路社群中出現的反韓情緒能因此有所緩和。其他網友則留言稱讚兩名見義勇為的男子，「這樣的人值得被尊敬」、「雖然遭遇了不愉快的事件，但希望台灣夫妻最後帶著美好的韓國回憶返國」、「一定要找到這兩位義人」。截至目前為止，兩名協助台灣夫妻的韓國男子身分仍未曝光，但這起跨國暖心事件已在韓國網路上掀起討論，也讓不少人看見陌生人之間互相伸出援手的溫暖力量。