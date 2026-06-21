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沈伯洋：台北市可扮演角色、協助分散農產品風險

謝寒冰社群反嗆：台北市長要行銷什麼農產品？

陸委會副主委梁文傑日前指出，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，高達九成產量仰賴中國大陸市場，並形容該作物「完全要仰中共鼻息」，此番言論引發外界高度關注。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前表示，若未來順利當選，將致力於協助農民將台灣水果外銷至「沒有政治前提的國家」。對此，媒體人謝寒冰今（21）日於臉書提出質疑，認為台北市長此舉是否「跑錯棚」。針對台東縣長饒慶鈴日前透過預錄影片參與海峽論壇，為台東鳳梨釋迦農民發聲，遭陸委會移請內政部查處一事，沈伯洋認為，大眾皆喜愛水果，但此次事件本質上屬於政治問題。沈伯洋強調，農民與農產品面臨的市場風險，並非僅是台東單一縣市的課題，而是全台灣都必須共同面對的挑戰。他承諾，凡是台北市有能力協助之處皆會全力以赴，且台北市應在農產品行銷網絡中扮演積極角色，協助農民將台灣優質水果推向沒有政治前提的國際市場。針對沈伯洋的宣示，謝寒冰質疑，台北市身為都市，市長究竟要行銷什麼農產品？並直言沈伯洋「是不是跑錯棚」，隨後更在文中嘲諷表示「這個天才還是等著2028選總統吧」。