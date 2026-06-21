我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的成員汶汶昨（20）日下午參加一場棚拍活動時，遭一名狂熱的阿伯級粉絲，也就是52歲的許姓男子持刀割傷頸部，被送醫治療。今日警方公開初步調查結果，表示汶汶回應，她知道許男是自己瘋狂粉絲，去年9月開始經紀公司介入處理，為了安全考量要她封鎖許男，並禁止許男參加相關活動，推測他就是為了報復才攻擊汶汶。汶汶向警方表示，由於許男對她過度關注，參加活動時經常緊迫盯人，經紀公司為顧及她的人身安全，所以去年9月開始就禁止許男再參加相關活動。汶汶無奈表示：「封鎖許男並非我的主張，但經紀公司有安全上的考量」，怎料因此惹來許男報復。據悉，汶汶昨天參加的活動非她個人或是球團舉辦的，而是由第三方的攝影公司舉辦的棚拍，因此攝影棚的人不知道許男的危險性，才讓他入場參加，導致許男對汶汶發動攻擊。當時許男將刀械藏在外套口袋，割傷汶汶後，其他攝影師上前阻止也紛紛掛彩，最終傷者包含汶汶在內共有4人。今日下午許男在結束偵訊後，被依殺人未遂、傷害罪嫌，移送至士林地檢署進行複訊。而他離開警察局時，情緒還是相當不穩定，在現場失控咆哮、毫無悔意的說「是汶汶逼我這樣做的」，看起來精神狀況失常。而許男確實有精神相關疾病，過去犯下26起竊盜案時就有出示過醫師證明，網友也因此擔心這會成了許男無法被重判的關鍵。