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吳志揚分享全家合照 曝父親大壽近況

曾歷任多項政界要職 過去健康狀況屢受關注

國民黨前主席吳伯雄於端午期間迎來88歲生日，其長子、前桃園縣長吳志揚日前透過社群平台，分享全家人齊聚為其慶生的溫馨合照，同時曝光了吳伯雄的最新近況。過去曾三度經歷病危考驗的吳伯雄，雖然整體身形較過往清瘦，但照片中展現出紅潤氣色與開朗神情，精神狀態相當良好。吳志揚於19日在臉書發文表示：「6月19日是爸爸的生日，今年剛好也是端午節。一整週都是親朋好友的問候，對今年88歲的爸爸媽媽，是體力大挑戰。繼續常來常往，永遠健康喔！」從公開的家庭合照中可見，吳伯雄頭戴「2026」字樣造型髮箍，身前擺放著插有「88」字樣蠟燭的生日蛋糕，與妻子戴美玉並肩坐在前排，全家人氣氛和諧歡樂，而吳伯雄本人也顯得精神奕奕。回顧吳伯雄的公職生涯，他曾擔任台北市長、內政部長、總統府秘書長等核心職務，並曾出任國民黨主席，卸任後獲聘為榮譽主席。在政界之外，他也長年投身宗教與公益領域，曾任國際佛光會中華總會及世界總會的榮譽總會長，在政治與宗教界均擁有相當的影響力。由於過去長期操勞公務，吳伯雄的健康曾數度面臨挑戰。他曾因血壓一度飆破170而緊急入住台大醫院療養，也曾於例行抽血檢查後因身體不適送醫。2014年間，他更曾因左腦輕微栓塞住進台北榮總接受醫療處置，當時其健康動向曾引發外界高度關切。