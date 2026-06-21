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饒慶鈴多次鈴遭指違規參與統戰活動 迴避政府申報機制

張育萌

質疑北京「以農逼政」 藉水果貿易進行政治操弄

借鏡其他水果成功經驗 張育萌倡導分散市場風險

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式出席海峽論壇，宣稱為台東「鳳梨釋迦」請命。對此，陸委會表示將以違反《兩岸關係條例》請內政部查處。台灣青年民主協會理事張育萌則公開批評饒慶鈴為「違規慣犯」，並指出中國長期利用農業進行政治施壓，呼籲台灣農產外銷應擺脫對單一市場的過度依賴。張育萌指出，饒慶鈴去年1月曾以推銷鳳梨釋迦名義組團前往北京。當時她向台灣政府申報「不會接觸中國縣市級以上黨政首長」，隨後卻脫離既定行程私下會晤國台辦主任宋濤，因而遭到移民署「註記」留校察看。針對今年海峽論壇，陸委會已明確禁止公務員參與。張育萌表示，饒慶鈴在明知中央不會批准的情況下，改以預錄影片的「遠距」方式參與。他強調，「海峽論壇」自2009年馬英九政府時期便已被定調為統戰平台，且台灣自2012年起就已禁止中央法人及人員出席。針對鳳梨釋迦產業，張育萌說明，台灣高達99%的鳳梨釋迦種植於台東市、卑南和太麻里，過去主要仰賴外銷中國市場。數據顯示，去年台灣釋迦有92%外銷至中國，第二名的香港僅占約7%，顯示產地生計嚴重受制於對岸。張育萌批評，2021年9月中國突然以介殼蟲為由禁止台灣鳳梨釋迦進口，饒慶鈴當時並未對北京提出譴責。直到2023年6月中旬海峽論壇結束、饒慶鈴親自返台兩天後，國台辦便隨即宣布重啟「僅限台東」的鳳梨釋迦進口。然而到了2024年，中國又再度對鳳梨釋迦課徵29%的高額關稅。張育萌質疑，對岸一再透過政策反覆「以農逼政」，卻從未見饒慶鈴對此表達抗議。張育萌以其他台灣水果為例，指出屏東愛文芒果成功通過歐盟檢疫，在法國巴黎批發市場以每顆高達1180元新台幣的價格售罄；而火龍果則成功藉由內需市場支撐，出口比例不到1%。張育萌最後強調，台灣水果具備優良品質與極高的技術水準，強調「並非不能與中國做生意」，但農產品絕不能盲目期待「只賣到中國」，否則只要對岸政策無預警轉變，將輕易導致台灣農民面臨血本無歸的巨大風險。