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近期憑藉韓劇《我的王室死對頭》竄紅的許楠儁，隨著作品迎來大結局，也親自向觀眾表達感謝。他近日出演劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，坦言因為《我的王室死對頭》受到喜愛，自己才有機會見到從小看到大的劉在錫，還開心直呼「我真的成功了」。今（21）日《劉QUIZ ON THE BLOCK》官方公開一段「車世界想對《我的王室死對頭》粉絲說的話」。影片中，許楠儁先向觀眾致謝，表示非常感謝大家喜歡並支持《我的王室死對頭》，也說自己每次拍戲都抱著全力以赴的心情投入，作品能被這麼多人喜愛，讓他覺得格外珍貴又榮幸。接著他話鋒一轉，笑著說：「多虧大家，我見到了從小就看著長大的劉在錫前輩，我真的成功了。」讓不少粉絲感受到他的喜悅。除了向觀眾表達謝意，許楠儁也在影片中對自己飾演的角色「車世界」說了一段話。他溫柔表示，車世界真的做得很好，如今終於迎來能夠得到過去沒能擁有的愛的機會，希望角色從現在開始可以幸福地生活。《我的王室死對頭》在昨（20）日播出最終回，根據尼爾森韓國統計，全國收視率來到11.8%，刷新作品自身最高紀錄，為整部劇畫下漂亮句點。