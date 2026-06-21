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美國投資媒體《The Motley Fool》近日邀請兩名分析師，從企業體質、技術、管理、財務、投資報酬與風險等面向評估台積電，最終給出7.6分。分析認為，台積電是AI浪潮下最關鍵的晶片製造商之一，但台海地緣政治、接班及海外擴張，仍是投資人必須留意的變數。分析師Rick Munarriz與Lou Whiteman在企業體質與技術競爭力項目中，都給出台積電8分。兩人指出，台積電除是全球最大晶圓代工廠，也為輝達、蘋果等科技大廠提供關鍵晶片製造服務。Munarriz認為，台積電先進製程持續拉高門檻，N2製程將是下一代智慧手機與AI加速器的重要技術，AI需求也正為半導體產業帶來新的成長動能。管理層方面，Whiteman給董事長暨總裁魏哲家9分，肯定其參與台積電近代重要發展，並協助公司與蘋果、輝達等客戶建立深厚合作關係。不過，節目也提到魏哲家與董事會成員年齡偏高，雖然台積電已設共同營運長制度，接班布局仍是市場關注焦點。財務表現則獲高度評價。台積電最新一季淨利年增58%、營收年增40%，毛利率達66%。Whiteman給9分，認為以台積電的規模而言，仍能繳出這樣的成長與獲利表現相當突出；Munarriz給8分。對未來5年報酬率，Munarriz預估年化報酬率約5%至10%，Whiteman則看10%至15%，有望優於大盤，但未必再出現大幅領先市場的漲勢。至於安全性評估，兩人分別給7分與6分，最大差異仍在台海地緣政治風險。整體而言，分析師肯定台積電的技術與財務實力，但認為投資人仍須把政治與海外營運風險一併納入評估。