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中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶，昨（20）日遭到瘋狂粉絲持刀割頸，目前已送醫緊急開刀救回一命，事件曝光後掀起全網震驚。有網友發現，他每次看到汶汶都覺得非常眼熟，原來汶汶曾是情侶YouTube頻道「汶奕特區」的主人翁之一，但在成為啦啦隊女孩後，頻道就不再更新，和前男友也已經分道揚鑣。汶汶和前男友ian交往8年，當時兩人曾一起經營YouTube頻道「汶奕特區」，主要更新情侶生活日常、旅遊、整人等各式影片，成為許多觀眾喜愛的情侶頻道之一，多年前也創下不少流量。不過自從汶汶加入中信兄弟啦啦隊之後，頻道就鮮少更新，今年初更是由男方發出了分手公告，透露兩人因為人生規劃不同，最後決定分開，而兩人的YouTube頻道現在已被刪除，不過尚能看到兩人過去爆紅時所留下的影片。汶汶昨日在活動中，遭到瘋狂粉絲割頸受傷，緊急送醫手術後保住一命，掀起全網震驚，事件曝光後，許多網友才發現這次受害者就是自己多年前喜愛的YouTuber，「難怪覺得好眼熟」、「我也是看他們頻道認識汶汶的」、「希望她早日康復。」