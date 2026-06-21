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舊帳重提惹議！美日峰會「偷襲論」埋下衝突導火線

晚宴再度挑釁！高市早苗不再忍讓 雙方爆發爭執

律師籲分清敵我 應攜手圍堵中共侵略

外媒爆料，日前於法國登場的七大工業國集團（G7）領導人峰會晚宴上，美國總統川普與日本首相高市早苗因「珍珠港事件」話題爆發嚴重口角，甚至一度需要主辦國法國總統馬克宏出面調停。對此，陳君瑋律師直言，二戰已是過去，川普頻頻得罪盟友恐讓中國有機可趁，並強調「中國共產黨才是現在的敵人」。學者沈榮欽分析指出，儘管川普日前才公開稱高市早苗是其「最大的粉絲」，卻在晚宴上引爆衝突。兩人關係的裂痕可追溯至今年3月的美日領袖會談。當時日媒質疑美方對伊朗採取軍事行動前未通報盟國，川普卻公開反問日本「當年為什麼沒有事先通知我們珍珠港事件？」。沈榮欽表示，川普此番言論在外交上十分失禮，當時高市早苗雖面露尷尬，但為了日美關係並未當場駁斥，事後甚至稱讚川普能帶來和平。然而，日本首相對美國踩紅線的言詞毫無反應，引發日本國內強烈反彈，反對黨國會議員更痛批有辱國家尊嚴。加上川普兒子艾瑞克（Eric Trump）事後在社群平台上以輕浮態度大讚該回應「史上最精彩」，進一步激化了日本民眾的不快。沈榮欽分析，正是因上次高市早苗飽受委屈，川普本次在各國元首晚宴上故技重施，將美國對伊朗的軍事行動形容為成功的「奇襲」，並再度與1941年日本偷襲珍珠港相提並論。這番言論終於引爆高市早苗的不滿，雙方在現場發生激烈口角，迫使馬克宏必須出面當和事佬。針對這場外交風波，陳君瑋律師直言，川普有時「嘴巴太大」，接連跟義大利總理及日本首相吵架，把盟友得罪光並非好事，正好讓中國有機可趁。陳君瑋強調，雖然在二戰中義大利、德國、日本是與美國對立的軸心國，但川普必須分清楚「過去的敵人」與「現在的敵人」。歷史恩怨永遠扯不完，當前更重要的是將目標放在眼前，共同圍堵中共對外的侵略。