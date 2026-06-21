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一份鬆餅吃出食安危機 食安處出手勒令停業

台中市百貨「店王」新光三越中港店20日下午驚傳食安事件，位於10樓的知名義式餐廳在製作鬆餅時，竟誤將小蘇打粉當成糖粉撒在餐點上，導致一名36歲男顧客食用後出現嘔吐、頭暈及腹痛等症狀，緊急送醫治療。台中市食品藥物安全處獲報後立即派員稽查，認為疑有過量使用情形，已勒令業者停業改善，並將移送檢方偵辦。據了解，事發於20日下午4時10分許，男子在Miacucina餐廳點用鬆餅，吃了幾口便察覺味道異常，隨後陸續出現身體不適症狀。店家立即通報消防局，由救護人員將男子送醫，所幸意識清楚、生命徵象穩定，並無生命危險。事發後在場顧客議論紛紛，原本悠閒的下午茶時光，突然變成救護車鳴笛趕抵的緊張場面，也讓百貨公司內人氣餐廳爆發食安風波。餐廳業者事後發出聲明，表示經初步了解，是現場作業疏失。員工在製作鬆餅時，誤將原本應使用的糖粉，錯拿成製作焦糖脆餅所使用的小蘇打粉，導致意外發生。業者表示，顧客反映身體不適後，主管第一時間陪同就醫並完成相關檢查，目前狀況穩定返家休養。公司也向當事人表達誠摯歉意，將持續關心後續情況並妥善處理。業者已啟動內部調查，全面檢視原料管理及製作流程，並承諾配合主管機關調查，強化教育訓練與作業管理，避免類似事件再次發生。台中市食安處表示，雖然業者說明是誤將小蘇打粉當成糖粉使用，但經查疑似有過量添加情形，已涉及《食品安全衛生管理法》相關規定。食安處依規定責令業者自21日起暫停作業，立即改善並加強員工教育訓練。此外，現場查核發現部分衛生缺失，已要求限期改善，若複查仍不合格，最高可開罰2億元。食安處指出，小蘇打粉雖屬合法食品添加物，但若使用過量，除影響食品風味，也可能造成唇麻、心悸、頭暈等不適症狀。全案後續將依《食品安全衛生管理法》規定移送台中地檢署偵辦，釐清責任歸屬，維護消費者食安權益。