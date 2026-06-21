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▲范斯抵瑞士啟動核談判（圖／路透社／達志影像）

美國副總統范斯今（19）日抵達瑞士，協助與伊朗正式啟動核計畫限制談判，盼將雙方目前脆弱的臨時協議，逐步擴展為終結這場戰爭的正式協議。據美聯社報導，根據副總統辦公室說法，范斯與夫人烏沙．范斯於當地時間清晨6時前，抵達瑞士琉森（Lucerne）附近的恩曼空軍基地。美伊上週已簽署架構協議，目前雙方代表正展開為期60天的密集談判，盼就技術細節達成共識，而這些細節的最終結果，將對全球經濟與安全局勢帶來深遠影響。然而這場兩個月的協商才剛起步，局勢便因以色列與真主黨在黎巴嫩爆發激烈交火而變得複雜。伊朗軍方隨後更宣布已關閉荷莫茲海峽，為談判前景蒙上陰影。對此，美軍中央司令部隨即駁斥伊朗再度關閉海峽的說法，強調美軍持續監控情勢，確保航道暢通無阻。范斯本人也表示，近幾天已有數以百萬桶計的石油持續透過該海峽運輸，暗示海峽實際上並未真正封閉。范斯原訂19日在琉森附近風景如畫的布爾根施托克度假勝地現身，但由於黎巴嫩爆發激戰，加上伊朗官員一度取消出席，導致他延後從美國出發的行程。值得注意的是，就在范斯啟程前，伊朗國營電視台已宣布該國談判代表團抵達瑞士，陣容包括國會議長卡利巴夫、外交部長阿拉奇，以及央行與石油部門官員，顯示伊朗方面對這輪談判仍展現一定誠意。范斯稍後將與美國特使魏科夫、川普女婿庫許納會合，兩人已先一步抵達瑞士，著手研擬核談判相關技術細節。此外，巴基斯坦總理夏立夫、陸軍參謀長穆尼爾，以及卡達斡旋代表也將共同參與這輪美伊談判，多方角色齊聚，凸顯這場談判背後牽動的區域與國際利益錯綜複雜。這場攸關中東和平與全球能源安全的60天密集協商，能否在黎巴嫩戰火與荷莫茲海峽爭議的雙重干擾下順利推進，後續發展備受國際關注。