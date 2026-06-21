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配合川普政府MAHA運動：瑪氏砸百萬美元、動員百人淘汰人工色素

超級食物「螺旋藻」成研發惡夢：用量暴增7倍、管線卡殘留恐生黴菌

8月上市只剩4種色！藍色失敗連帶拖累棕色，配方更改引發「超商設備大洗牌」

10年前曾改版失敗，雙版本並行「亞馬遜獨家首賣」

美國糖果品牌M&M’s迎來創立85週年之際，母公司瑪氏食品（Mars）宣布將於今年8月推出首款不含人工色素的天然版巧克力糖果。不過，這項被視為品牌重大轉型的計畫，也意味著經典彩虹色糖衣將暫時失去藍色與棕色兩個代表性顏色，引發外界關注。根據《華爾街日報》及《紐約郵報》等外媒報導，這項改革與美國衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）推動的「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again，MAHA）運動有關。該運動主張減少食品中的人工添加物，並呼籲業者逐步淘汰人工合成色素，以回應外界對食品安全及兒童健康的疑慮。隨著川普政府的持續施壓，為配合這項政策方向，瑪氏食品投入數百萬美元經費，並動員超過100名員工參與研發，希望利用天然原料取代現有的人工色素。然而，原本看似單純的配方調整，卻意外成為一項龐大的技術挑戰。其中最大的難關，便是如何重現M&M's最具代表性的亮藍色糖衣。報導指出，研發團隊最終選定近年被視為「超級食物」的螺旋藻（Spirulina），作為人工色素「藍色1號」（Blue 1）的天然替代品。然而，螺旋藻的顯色效果遠不如人工色素，必須使用約7倍的原料用量才能呈現接近的藍色色澤。更棘手的是，大量螺旋藻會形成濃稠且容易起泡的混合物，不僅影響生產效率，還可能在設備管線內留下沉積物。這些殘留物若未妥善清理，甚至可能滋生黴菌，衍生食品安全風險。負責該計畫的瑪氏食品高階主管、被稱為公司「首席色彩官」（Chief Color Officer）的休伊特（Claire Hewitt）坦言：「這是我職業生涯中做過最困難的事情。」由於藍色色素無法順利以天然原料取代，也連帶影響棕色M&M's的製作。公司表示，棕色色澤的形成高度依賴藍色色素，因此兩種顏色最終都無法納入首波天然版產品陣容。根據規劃，今年8月推出的天然版M&M's將僅保留紅色、橘色、黃色及綠色4種顏色。瑪氏食品曾考慮以紫色或粉紅色取代缺席的色彩，甚至討論過推出僅有3種顏色的版本，但最終均遭否決。為了解決天然色素帶來的生產問題，瑪氏食品還必須對工廠設備進行大規模升級。公司透露，旗下M&M’s生產線超過300台設備需要改裝，包括新增混合槽、攪拌系統與馬達設備，同時提高清潔時的水溫、沖洗強度與作業時間，以避免螺旋藻殘留。事實上，瑪氏食品早在2016年便曾宣布將逐步移除產品中的人工色素，但之後又因市場考量而保留糖果產品原有配方，理由是消費者對零食中的人工色素並未展現高度關切。不過，隨著美國政府持續推動相關政策，以及消費者對天然食品需求升溫，瑪氏食品再度啟動配方改革計畫。公司強調，天然版M&M's並不會取代現有產品，未來將與傳統版本同步銷售。首批天然版M&M’s預計於8月上市，初期將由電商平台Amazon獨家販售。瑪氏食品表示，藍色與棕色的缺席只是暫時性的技術問題，公司並未放棄任何經典色彩，最終目標是在2028年前，以天然原料完整重現M&M's經典六色彩虹糖衣。