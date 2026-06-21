我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國綜藝《Running Man》前成員、嘻哈雙人組Leessang出身的姜Gary，近日曬出與兒子姜好的最新合照，掀起外界熱議。姜好成長速度驚呆網友，如今才8歲的他，身高已經快要到爸爸肩膀，讓不少網友驚呼完全認不出是當年《超人回來了》裡那個可愛小孩。Gary則忍不住笑說：「至少要長到185公分才行。」Gary今（21）日在個人社群公開多張與兒子外出的照片，並寫下：「兒子說想看看MacBook，所以就在林蔭道這邊」。照片中，父子倆一起站在街頭，展現十足時尚感。Gary身穿寬鬆版型的橄欖球上衣，搭配米色長褲與招牌白色貝雷帽，延續一貫的嘻哈街頭風格。姜好則穿著撞色POLO衫。而在Gary分享的照片中可以看到，今年8歲的姜好已經長到快碰上爸爸肩膀，和過去在《超人回來了》裡出現時的模樣相比，幾乎像換了一個人，連整體氣質都多了幾分小少年的模樣。Gary看到兒子成長得這麼快，在貼文中開玩笑表示：「長到185公分是基本吧」，語氣裡滿滿都是爸爸的驕傲。姜好過去因和Gary一起出演《超人回來了》而受到不少觀眾喜愛，節目中父子倆自然可愛的互動也累積了高人氣。尤其Gary當時展現出和舞台上截然不同的育兒面貌，讓眾人看見他溫柔又有耐心的一面，姜好也因此成為許多觀眾心中的國民萌娃。雖然近年父子較少固定透過節目曝光，但Gary偶爾仍會透過社群分享生活近況，每次只要一曬出姜好的照片，幾乎都會引發討論。