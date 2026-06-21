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▲65%美國人不滿川普處理伊朗方式！（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普處理伊朗問題的方式，正持續流失民意支持，恐將在11月期中選舉中重創共和黨選情。根據美聯社-NORC公共事務研究中心最新民調顯示，全國有近三分之二（65%）成年人不認同川普處理伊朗問題的方式，川普整體支持率則穩定維持在37%，與三分之一民眾認可他處理伊朗議題的比例相符，數字與5月民調結果幾乎雷同，顯示這波不滿情緒並未隨協議簽署而獲得緩解。這項民調於6月11日至17日進行，時間點正值川普宣布與伊朗達成協議、並授權結束美國海軍在荷姆茲海峽封鎖之際，美伊協議更已於19日正式簽署。然而即便如此，民調顯示美國人對川普處理伊朗問題的支持度，仍呈現明顯黨派分歧——絕大多數民主黨人與獨立人士持負面態度，僅28%共和黨人表示不滿，但這個數字本身，已是共和黨內部出現裂痕的訊號。由於協議允許伊朗重新自由出售石油，部分共和黨人在受訪過程中也直言不滿。德州79歲的法林頓表示，協議僅聚焦荷姆茲海峽議題，未在伊朗核武計畫上取得實質進展，讓他相當失望，直言「這不過是讓協議看起來更好的表面文章」。民調同時顯示，仍有53%成年人認為美國對伊朗的軍事行動「太過頭」，雖較3月的59%略有下降，但反對聲浪依然居高不下。除了伊朗議題，川普的經濟政策同樣只獲得約三分之一成年人認可，比例與5月相當。即便在共和黨內部，認同川普經濟政策的比例也僅69%，明顯低於78%認同他整體執政能力的數字，對這位向來以商業才能自詡的總統而言，是個警訊。西維吉尼亞州42歲的共和黨選民貝利便坦言：「他把精力都放在戰爭上，忘記了以前許下的一些承諾」，連基層共和黨支持者都開始流露失望情緒。這波民調走勢，正讓越來越多分析人士示警，川普在伊朗議題上的處理方式，極可能成為11月期中選舉的隱形殺手。多家媒體分析指出，荷姆茲海峽局勢動盪推升油價與通膨，正逐步侵蝕川普原本最具優勢的經濟支持度；而獨立選民與郊區選民——2024年大選的勝選關鍵族群，如今正因戰爭疲勞與生活成本壓力而出現鬆動跡象。更值得關注的是，共和黨內部鷹派與鴿派的分歧也逐漸浮上檯面，部分參議員擔憂協議內容對伊朗讓步過多，黨內MAGA陣營與傳統保守派之間的路線之爭，恐進一步分散選戰動能。儘管川普本人多次公開表態「不在乎期中選舉」，並以黨內初選勝利作為支持度穩固的證明，但市場預測機構Polymarket的最新賭盤數據卻顯示，民主黨奪回眾議院多數的機率已上看85%，奪下參議院的機率也提升至52%，顯示外界對共和黨選情普遍不表樂觀。隨著選舉日逐步逼近，川普能否在伊朗戰爭代價與經濟民生壓力的雙重夾擊下穩住基本盤，將是觀察共和黨能否守住國會多數的最關鍵指標。