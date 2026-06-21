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龍潭8分鐘煙火秀嚇壞鳥類！鵝鴨家族竄逃模樣曝光

▲「2026龍潭歸鄉文化節」於昨（20）日晚間8點施放8分鐘煙火秀。（圖／取自桃園事臉書）

煙火秀是鳥類天敵！國外曾釀百死案例

▲龍潭的夜空被煙火點成七彩美麗模樣，但對於野生鳥類、鵝鴨來說卻是恐怖的噪音。（圖／Treads@fafa2020up授權使用）

真的是嚇壞了鴨！端午連假期間，桃園市龍潭大池精彩活動連連，舉辦「2026龍潭歸鄉文化節」，從精彩的龍舟賽，到昨（20）日晚間的8分鐘煙火秀，但現場卻有民眾目睹，原本在池水中央優游的鴨子、天鵝家族，都被煙火聲嚇得快速集結游向岸邊躲藏，更有遊客表示，池畔樹上的飛鳥也受到驚嚇開始竄飛，還一邊「挫屎」，導致遊客身體遭到排泄物襲擊，遭遇曝光也引發話題。今年龍潭大池的「花火之夜」首度挑戰「環湖式多點煙火展演」，將整座龍潭大池化為沉浸式花火劇場，煙火整整施放8分鐘，聲光效果對於人類來說絕對是頂級享受，但對於野生的小動物們可就是另一回事了！昨（20）日晚間早午餐店初好胖胖老闆娘就拍下，當大池的煙火施放時，住在大池的鴨子家族們，因為被煙火爆炸的聲響嚇到，直接收起原本悠閒的模樣，瞬間集結在一起快速游向岸邊逃命，也讓她忍不住心想：「」。鴨子家族逃難紀錄片曝光後，也讓超過5.6萬名網友心疼，並紛紛回應「白天被龍舟趕，晚上被煙火嚇個半死」、「早上看到牠們的時候還很開心悠哉」、「游得比龍舟還快，好可憐」、「趕快逃鴨」、「鴨：一年一次又來了」。除了湖面上的鵝鴨們被嚇到之外，還有現場其他遊客反映，煙火當下大池岸邊樹上有許多鳥，在煙火放下去那瞬間，就嚇得鴉雀無聲，隨後開始各自竄飛，「樹裡的鳥驚飛四散、鳥屎各種噴」，更有民眾目睹一旁大姊被鳥屎拉得整個衣服都是。絢爛的煙火對於人類來說是視覺饗宴，但對於野生鳥類可以說是恐怖的突發襲擊！環境資訊中心指出，在2021年，羅馬跨年煙火的夜晚，地上發現數百隻椋鳥屍體。國際動物保護組織（OIPA）研判是街區施放煙火或鞭炮造成，死因可能是恐懼高飛後互撞、或撞上窗戶、電線，或是死於心臟病。每當施放煙火之後，鳥類都會被嚇到竄飛，煙火施放處附近，飛起的鳥比起平時多了1萬倍至10萬倍。距離煙火10公里內，仍增加了10倍。平均而言，施放時空中的鳥是平時的1000倍。學者也建議，施放煙火應盡可能遠離鳥類，最好改為無聲音的燈光秀，例如無人機表演或沒有爆炸聲的裝飾性煙火。該如何平衡環境與人類慶典的舉辦，仍是一大考驗。