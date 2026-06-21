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民進黨越把殷瑋捧得越高 侯漢廷：表示蔣萬安識人之明

如果票投沈伯洋的話，那難道你要看到簡舒培成為副市長嗎？這實在是太可怕了吧！

民進黨台北市議員近期猛攻台北市政府研考會主委殷瑋，新黨北市議員侯漢廷今（21）日則是力挺殷瑋表示，這完全證明了不需要蔣萬安來回擊綠營，靠殷瑋來打擊民進黨就可以，而且效果非常好，所以民進黨越打，殷瑋聲勢越高，殷瑋的聲勢越高，蔣萬安只會越來越強。因為證明了蔣萬安有識人之明。侯漢廷在中天直播節目「大新聞大爆掛」指出，從玩笑話的層面他們跟很多藍營朋友私下討論，都說這一系列殷瑋答的事件，背後操作者是不是就殷瑋本人？ 因為殷瑋是最大的牟利者，讓大家都知道說殷瑋是一個很優秀的人才。侯漢廷還說，完全看不懂民進黨來攻擊殷瑋有什麼樣的好處，為什麼？第一個這完全證明了，就是不需要蔣萬安來回擊你，就是靠殷瑋來打擊民進黨就可以，而且效果非常好，所以民進黨越打，殷瑋聲勢越高，殷瑋的聲勢越高，蔣萬安會越弱嗎？「當然不會，蔣萬安只會越來越強。因為證明了蔣萬安有識人之明，對吧！」侯漢廷表示，「民進黨越把殷瑋捧得越高，說你看這個殷瑋很厲害，蔣萬安不如他？不是啊！殷瑋越厲害，那表示蔣萬安識人之明，蔣萬安底下能有殷瑋這個人才更好啊，那難道要投沈伯洋嗎？」侯漢廷指出，你說殷瑋很厲害，那沈伯洋底下連殷瑋這樣的人都沒有，實力上也不配擁有，所以那當然要繼續支持蔣萬安。所以當綠營不斷的在說殷瑋是一個很棒的人的時候，那更加證明只有票投蔣萬安，才能把好的人才繼續留在市政府。新北市議員陳世軒表示，每一個政府官就捍衛自己政府的施政，這本來就是天經地義。「如果我今天是一位市長，我的局長，我的主委沒有辦法強悍的去捍衛我們政府在做的事情，我才會認為他們這是有問題的」。所以在議會裡面的質詢，議員要質詢，如果說他沒有特別點哪一個局長，那或許就是市長回答。那你有什麼需求，就自己出來。其實這麼簡單。議員沒做功課，其實大家都看得很清楚。