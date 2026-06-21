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▲輕度颱風「米克拉」，今天下午2時，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1310公里處，持續朝西北前進。（圖／中央氣象署）

米克拉颱風持續發育 最快今晚轉中颱

▲最新的預報路徑看起來，米克拉颱風北上過程中，有偏向北北東的趨勢。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

颱風外圍環流影響 周四開始下雨

▲周三前，全台天氣都是晴到多雲，周四、周五水氣增加，中南部迎風面、各地午後雷陣雨機率提高。（圖／中央氣象署）

米克拉颱風強度持續增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最快今（21）日晚上升級中颱；氣象專家吳聖宇則指出，颱風周二（6月23日）接近台灣東南方遠海後將逐漸北轉，周三、周四（6月24日至6月25日）颱風外圍環流將增強西南風，台灣水氣增加，周五、周六（6月26日至6月27日）可能伴隨鋒面南下，天氣變化最明顯。輕度颱風「米克拉」，今天下午2時，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1310公里處，以每小時27轉19公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，米克拉颱風生成後強度不斷提升，環流結構改善許多，原本有點分離的狀況也已解決，目前已達輕度颱風上限，最快今天晚上就會成為中度颱風。吳聖宇說明，颱風路徑仍顯示「拋物線大迴轉」趨勢，周二抵達台灣東南方遠海後，因為太平洋高壓東退，速度將放慢，並且開始逐漸北轉，周三至周五經過台灣以東逐漸北上，最新的預報路徑看起來，米克拉颱風北上過程中，有偏向北北東的趨勢，也就是有機會離台灣較遠一些。吳聖宇提及，周一、周二米克拉颱風距離台灣仍遠，各地天氣大致穩定，僅午後山區有局部短暫陣雨機會。周三、周四颱風外圍環流將帶動西南風增強，台灣水氣逐漸增多，中南部迎風面、各地午後雷陣雨機率提高，天氣轉趨不穩定。周五、周六隨著颱風轉向東北遠離，可能牽引北方鋒面南下到台灣北部近海，屆時配合較強的西南風環境，西半部將有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部降雨機會，台灣海峽中北部甚至可能發展對流系統。其中以周五天氣變化最值得留意，提醒民眾持續關注後續預報資訊。