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▲芝加哥六月節驚傳槍擊！紅色休旅車狂掃13人受傷（圖／截自abc news）

美國芝加哥發生重大槍擊案。警方表示，兩名槍手昨（19）日深夜駕車在該市南區朝人群開槍掃射，造成至少13人受傷，案發時間正值「六月節」（Juneteenth）慶祝活動舉行期間，原本歡樂的節慶瞬間變成驚悚現場。警方昨晚深夜接獲報案，指羅斯蘭地區（Roseland）普林斯頓公園街區發生槍擊案，隨即派員趕往現場。調查人員指出，一輛紅色休旅車當時停在一大群民眾旁邊，車內兩名嫌犯隨即開槍，隨後立即駕車逃離現場。監視器畫面拍下疑似連續開槍的驚悚瞬間，可見現場民眾四處奔逃尋找掩護，場面一片混亂。警員抵達現場後，發現2人當場中彈，另有10人自行前往當地醫院就醫。警方稍後追加說明，還有一名26歲男子也在事件中受傷，傷勢狀況不明，但他本人拒絕接受醫療治療。住在附近的鄰居布勞特（Michael Blount）向ABC7電視台描述，事發當下他正在家中，突然聽到密集的「砰、砰、砰」槍響，聲音相當大，緊接著就傳來陣陣警笛聲。布勞特語帶沉重地表示：「很遺憾這種事發生在六月節這一天，我非常難過。應該是要慶祝，而不是發生剛才這種事，完全不對。」目前警方尚未掌握確切作案動機，2名涉案槍手也尚未落網，案件仍在進一步調查中。這起發生在象徵美國終結奴隸制紀念日「六月節」當天的槍擊事件，再度引發外界對美國槍枝暴力問題的關注與討論。