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▲中國科研船闖入台灣限制水域（圖／截自微博）

▲中國科研船闖入台灣限制水域（圖／截自微博）

中國大陸「向陽紅22」號科研船日前駛入台灣限制水域進行水文調查，再度引爆主權爭議。大陸官媒《環球時報》20日刊文，直言這釋放出「非常明確的信號」，宣稱台灣島以東海域已進入中國「常態化管理」軌道，公然將我方水域當作其自家後院，引發台灣國安高層強烈反彈。《環球時報》這篇題為〈近海治理，統一步伐穩步向前〉的文章指出，大陸自然資源部16日至18日組織開展台灣島以東管轄海域海洋環境調查，並非單純資源調查，而是試圖將該海域納入更系統的治理框架，藉此推進所謂「近海治理模式」。文章宣稱，過去外界多將涉台周邊海域視為地緣衝突空間，如今北京正以實際行動「改變敘事」，強調該海域是「依法管轄、主動治理」的近海空間，文中所謂的「近」，更被刻意定義為「主權、管轄、開發、保護意義上的近」——說穿了，就是試圖把台灣周邊海域論述成中國領土延伸的一部分。文章進一步聲稱，兩岸議題已不能單靠政治表述，須轉化為制度化治理實踐，包括海警執法、巡航演訓、交通管理、資源調查與生態保護等，宣稱「我們不是在『圍觀』這片海域，而是在『治理』這片海域；不是偶發性出現，而是制度性存在」。文章還強調，這次調查屬「年度例行」安排，刻意營造常態化、合法化的假象。報導也透露，調查內容已從基礎水文、生態數據，進一步擴及環境DNA、鯨豚與海洋化學等更細緻資料蒐集，顯示北京企圖將「巡查宣示」逐步轉化為「實質規劃與管理」，從環台軍演到海警執法、再到科研船調查，多管齊下、步步進逼的意圖相當明顯。文章末段更直白寫道，所謂「統一」從來不只是某個時刻的政治宣告，而是「不斷塑造現實、壓縮分裂空間的歷史進程」，從傳統認知的「台灣海峽」，到如今刻意操作的「台灣島以東近海治理」，這種論述轉變被中方自承為「國家能力和意志的同步推進」，等同公開承認這些行動都是為武統或併吞鋪墊的一環。對此，國安會秘書長吳釗燮19日在社群平台X發文強烈譴責，指中國研究船「向陽紅22號」故意入侵我國水域，持續進行海上霸凌行徑。台灣海巡署也透過無線電直接對該船喊話警告：「這不是你們的水域，你們不屬於這裡。」展現我方捍衛主權的堅定立場。事實上，類似情況近年已非首次發生，從軍機繞台、海警船逼近金馬，到如今科研船公然進入台灣限制水域進行調查，中國大陸正透過一連串「切香腸」式的灰色地帶行動，企圖讓國際社會逐漸習慣其在台灣周邊海域的常態化存在，藉此模糊主權界線、壓縮台灣的活動空間。儘管北京官媒高調宣稱「治理已成體系」，但對台灣而言，這些行動本質上仍是對我國領土主權的公然侵犯，後續台灣如何透過外交與海巡實力反制，將是觀察兩岸情勢的關鍵指標。