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▲2026年世界盃F組第2輪次6月21日開踢，日本交手突尼西亞。（圖／翻攝自FIFA官網）

排名 球隊 戰績（勝－敗－和） 進球（失球） 積分 1 烏拉圭 0－0－1 1（1） 1 2 沙烏地阿拉伯 0－0－1 1（1） 1 3 西班牙 0－0－1 0（0） 1 4 維德角 0－0－1 0（0） 1

維德角VS烏拉圭戰力焦點分析

▲作為烏拉圭的頭號單箭頭，努涅斯（Darwin Núñez）在首戰的表現令人失望，半場便被換下。（圖／美聯社／達志影像）

▲維德角老門將沃西尼亞在對西班牙一役中完成了 7 次關鍵撲救，獲評全場最佳，也讓他成為本屆世界盃最紅球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲維德角並非只會死守，前鋒若瓦內·卡布拉爾（Jovane Cabral）是球隊本場攻堅利器。（圖／美聯社／達志影像）

歷史對戰與關鍵數據

維德角VS烏拉圭預計先發名單與傷兵名單

維德角VS烏拉圭之戰亮點與結果預測

2026世界盃烏拉圭國家隊球員名單

2026世界盃維德角國家隊球員名單

2026世界盃H組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月14日 03:00 西班牙0：0維德角 6月14日 06:00 烏拉圭1：1沙烏地阿拉伯 6月22日 03:00 烏拉圭 vs 維德角 6月22日 06:00 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 6月27日 04:00 沙烏地阿拉伯 vs 維德角 6月27日 04:00 烏拉圭 vs 西班牙

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃H組賽事明日展開，關鍵對決莫過於南美傳統勁旅烏拉圭對陣非洲新勢力維德角。兩隊在首輪比賽中均與對手握手言和，本場賽事將是攸關晉級資格的關鍵之戰，其中維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha），能否複製首輪力抗西班牙的神奇表現，也受到外界關注。《NOWNEWS》為讀者整理2026年世界盃烏拉圭VS維德角的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：維德角VS烏拉圭比賽時間：2026年6月22日上午06：00比賽地點：美國佛州邁阿密體育場烏拉圭：總教練馬塞洛·貝爾薩（Marcelo Bielsa）一向推崇高強度前場壓迫與快速攻守轉換。首戰對陣沙烏地，烏拉圭雖然狂轟 27 腳射門、全場獲得 14 次角球，但因前場核心把握度欠佳且後防暴露出空檔，險些翻車。此役烏拉圭勢必會投入更多兵力向前推進，利用陣型寬度試圖撕裂對手。維德角：首度殺入世界盃的維德角在首輪面對控球大師西班牙時，展現了教科書級的低位防守（Low Block）。由中後衛羅根·科斯塔（Logan Costa）與皮科（Pico）組成的中後防線極具身體對抗性與紀律，他們全場成功限制了西班牙的威脅射門，韌性極強。達爾文·努涅斯（Darwin Núñez）的把握度：作為烏拉圭的頭號單箭頭，努涅斯在首戰的表現令人失望，半場便被換下。面對維德角紀律嚴明的防線，他能否利用強壯的身體撞開空間、並改善門前「臨門一腳」的臨床把握度，是烏拉圭能否破冰的關鍵。40歲傳奇門將沃西尼亞（Vozinha）的盾牌：維德角老門將沃西尼亞在對西班牙一役中完成了 7 次關鍵撲救，獲評全場最佳。面對烏拉圭由費德里科·巴爾韋德（Federico Valverde）領銜的外圍遠射轟炸與邊路傳中，這位老將的制空能力和高空球攔截將面臨更大考驗。烏拉圭的雙核發動機：巴爾韋德與本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）需要展現出比首戰更高效的推進能力。面對維德角囤積中後場的防守，烏拉圭需要巴爾韋德在中路靈光一閃的插上助攻，或是利用他標誌性的「重炮遠射」來打破僵局。維德角的速度反擊：維德角並非只會死守，前鋒若瓦內·卡布拉爾（Jovane Cabral）和老將萊恩·門德斯（Ryan Mendes）具備極強的推進速度。一旦烏拉圭全線壓上久攻不下，維德角利用搶斷後的快速長傳發動反擊，將對烏拉圭轉攻為守時的防線（尤其是邊後衛身後的空檔）造成致命威脅。烏拉圭與維德角在國際 A 級賽事中從未有過對戰紀錄。作為兩屆世界盃冠軍的南美傳統勁旅，迎戰世界盃初登場的非洲新勢力，這場歷史性首戰充滿未知數。羅納德·阿勞霍（Ronald Araújo）腿肚傷勢，本場出賽成疑、豪爾赫·德·阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）腿不適，可能無法正選、何塞·希門尼斯（José María Giménez）體能狀態仍在恢復中，出賽存疑。門將：費爾南多·穆斯萊拉（Fernando Muslera）後衛：吉列爾莫·瓦雷拉（Guillermo Varela）、塞巴斯蒂安·卡塞雷斯（Sebastián Cáceres）、馬蒂亞斯·奧利韋拉（Mathías Olivera）、胡安·桑拿比亞（Juan Sanabria）後腰：曼努埃爾·烏加特（Manuel Ugarte）、羅德里戈·本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）中場：阿古斯丁·卡諾比奧（Agustín Canobbio）、費德里科·巴爾韋德（Federico Valverde）、馬克西米利亞諾·阿勞霍（Maximiliano Araújo）前鋒：達爾文·努涅斯（Darwin Núñez）門將：沃西尼亞（Vozinha）後衛：史蒂文·莫雷拉（Steven Moreira）、迪尼·博爾熱斯（Diney Borges）、皮科·洛佩斯（Pico Lopes）、西德尼·洛佩斯·卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）後腰：德羅伊·杜阿爾特（Deroy Duarte）、凱文·皮納·萊尼尼（Kevin Pina Lenini）中場：萊恩·門德斯（Ryan Mendes）、賈米羅·蒙泰羅（Jamiro Monteiro）、若瓦內·卡布拉爾（Jovane Cabral）前鋒：戴隆·利夫拉門托（Dailon Livramento）從紙面陣容來看，烏拉圭無疑是實力更強的一方。然而，維德角剛剛爆冷逼平西班牙，目前士氣正處於歷史最高點，且身體對抗能力極強。烏拉圭若想全取三分，必須比第一場更有耐心，利用中場的傳導調動維德角的防線，並提防對方的犀利反擊。如果烏拉圭能在上半場提早進球，比賽將會輕鬆許多；反之，若久攻不下，隨著體能消耗，維德角爆冷拿分的機會將大幅增加。塞爾希奧·羅切特（Sergio Rochet） - 國際體育會（Internacional）費爾南多·穆斯萊拉（Fernando Muslera） - 拉普拉塔學生隊（Estudiantes de La Plata）聖地牙哥·梅萊（Santiago Mele） - 蒙特雷（Monterrey）何塞·馬利亞·希門尼斯（José María Giménez） - 馬德里競技（Atlético Madrid）羅納德·阿勞霍（Ronald Araújo） - 巴塞隆納（Barcelona）聖地牙哥·布埃諾（Santiago Bueno） - 伍爾弗漢普頓流浪（Wolverhampton Wanderers）塞巴斯蒂安·卡塞雷斯（Sebastián Cáceres） - 美洲隊（Club América）馬蒂亞斯·奧利韋拉（Mathías Olivera） - 拿坡里（Napoli）華金·皮克雷斯（Joaquín Piquerez） - 帕梅拉斯（Palmeiras）馬蒂亞斯·比尼亞（Matías Viña） - 河床（River Plate）吉列爾莫·瓦雷拉（Guillermo Varela） - 佛拉門戈（Flamengo）費德里科·巴爾韋德（Federico Valverde） - 皇家馬德里（Real Madrid）曼努埃爾·烏加特（Manuel Ugarte） - 曼聯（Manchester United）羅德里戈·本坦庫爾（Rodrigo Bentancur） - 托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）喬爾吉安·德·阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta） - 佛拉門戈（Flamengo）尼古拉斯·德拉克魯茲（Nicolás de la Cruz） - 佛拉門戈（Flamengo）馬克西米利亞諾·阿勞霍（Maximiliano Araújo） - 體育CP（Sporting CP）羅德里戈·薩拉薩爾（Rodrigo Zalazar） - 布拉加（Braga）奧古斯丁·卡諾比奧（Agustín Canobbio） - 弗魯米嫩塞（Fluminense）胡安·曼紐爾·桑拿比亞（Juan Manuel Sanabria） - 皇家鹽湖城（Real Salt Lake）埃米利亞諾·馬丁尼茲（Emiliano Martínez） - 帕梅拉斯（Palmeiras）達爾文·努涅斯（Darwin Núñez） - 新希拉爾（Al-Hilal）法昆多·佩利斯特里（Facundo Pellistri） - 潘納辛奈科斯（Panathinaikos）布萊恩·羅德里奎茲（Brian Rodríguez） - 美洲隊（Club América）羅德里戈·阿吉雷（Rodrigo Aguirre） - 泰格雷斯（Tigres UANL）費德里科·比尼亞斯（Federico Viñas） - 奧維多（Real Oviedo）沃齊尼亞（Vozinha） - 沙維什（Chaves）馬爾西奧·達·羅薩（Márcio da Rosa） - 蒙塔納（Montana）卡洛斯·山度士（CJ dos Santos） - 聖地牙哥FC（San Diego FC）史蒂文·莫雷拉（Steven Moreira） - 哥倫布機員（Columbus Crew）瓦格納·皮納（Wagner Pina） - 特拉布宗（Trabzonspor）若昂·保羅·費爾南德斯（João Paulo Fernandes） - FCSB（FCSB）西德尼·洛佩斯·卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral） - 本菲卡（Benfica）羅根·科斯塔（Logan Costa） - 維利亞雷爾（Villarreal）羅伯托·洛佩斯（Roberto Lopes） - 沙姆洛克流浪（Shamrock Rovers）凱爾文·皮雷斯（Kelvin Pires） - SJK塞伊奈約基（SJK Seinäjoki）伊亞尼克·斯托皮拉（Stopira） - 托倫斯（Torreense）埃迪爾森·博爾熱斯（Diney Borges） - 阿爾巴塔赫（Al Bataeh）賈米羅·蒙泰羅（Jamiro Monteiro） - 茲沃勒（PEC Zwolle）泰爾莫·阿坎霍（Telmo Arcanjo） - 維多利亞（Vitória de Guimarães）揚尼克·塞梅多（Yannick Semedo） - 法倫斯（Farense）拉羅斯·杜阿爾特（Laros Duarte） - 普斯卡什學院（Puskás Akadémia）德羅伊·杜阿爾特（Deroy Duarte） - 盧多戈雷茨（Ludogorets Razgrad）凱文·皮納（Kevin Pina） - 克拉斯諾達爾（Krasnodar）萊恩·門德斯（Ryan Mendes） - 伊德爾（Iğdır FK）威利·塞梅多（Willy Semedo） - 歐摩尼亞（Omonoia Nicosia）加里·羅德里奎茲（Garry Rodrigues） - 阿波羅利馬索（Apollon Limassol）若瓦內·卡布拉爾（Jovane Cabral） - 阿馬多拉之星（Estrela da Amadora）努諾·達·科斯塔（Nuno da Costa） - 巴薩克謝希爾（İstanbul Başakşehir）戴隆·利夫拉門托（Dailon Livramento） - 維羅納（Hellas Verona）吉爾森·班奇莫爾（Gilson Benchimol） - 阿克倫托里亞蒂（Akron Togliatti）埃利奧·瓦雷拉（Hélio Varela） - 特拉維夫馬卡比（Maccabi Tel Aviv）