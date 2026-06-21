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永豐投顧認為，台股多頭格局並未遭破壞，但指數已來到相對高檔，籌碼尚未充分整理，後續上漲空間可能受限，短線宜以區間操作看待，預估指數將在44000點至48000點間震盪。永豐投顧指出，市場目前仍偏向正面，主要受惠地緣政治暫時緩和、通膨預期降溫，以及AI需求持續帶動相關供應鏈。記憶體、PCB與被動元件受矚目在產業布局上，永豐投顧認為，AI題材仍是市場主軸，但資金已逐漸從核心運算晶片延伸至周邊零組件，包括記憶體、被動元件與PCB等族群。永豐投顧觀察，費城半導體指數維持強勢之外，日本與韓國股市表現也相對亮眼，反映市場對AI需求的期待持續升高。操作上，可留意獲利成長較明確、能受惠AI需求擴大的相關個股，並以中長線角度布局。留意PCE與美光財報永豐投顧也提醒，美國與伊朗雖傳出和談協議，但協議內容仍有不同解讀，加上以色列後續態度仍是變數，中東情勢尚未完全穩定，市場仍須留意突發消息干擾。另外，Fed維持利率不變，短線有助市場維持偏多氣氛，但本週仍需觀察美國5月核心PCE物價指數，以及美光財報。