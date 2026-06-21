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▲瑞士四方會談（圖／美聯社／達志影像）

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）證實，根據伊朗與美國達成的諒解備忘錄，原先遭卡達凍結的60億美元（約新台幣1,860億元）資金，將正式歸還給伊朗。據伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導，佩澤希齊揚表示：「諒解備忘錄的所有條款都對我們有利，談判成果將會顯而易見。」他並進一步補充：「我們在卡達的60億美元，將會交還回來。」這筆資金原先因國際制裁等因素遭凍結，如今隨著美伊協議推進，有望重新解凍流回伊朗。佩澤希齊揚同時也不忘對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發表強硬評論，直言內唐亞胡將是「第一個對這場會談感到不滿的人」，言下之意暗指以色列向來強烈反對任何可能讓伊朗在核武議題上獲得喘息空間的協議。談及核武議題，佩澤希齊揚重申伊朗立場，強調「美國的唯一立場就是要我們不擁有原子彈，這是我們殉道領袖也曾多次說過的話，也就是我們不要原子彈。」他並透露協議簽署過程相當直接：「美國說把這個寫下來、簽個名，我們就簽了。」這番說法等於是佩澤希齊揚親自證實，不擁核武確實是伊朗能與美方達成協議的核心前提之一。隨著美伊諒解備忘錄正式簽署，伊朗經濟層面率先傳出實質利多消息，後續包括這筆60億美元資金何時實際到位、是否影響伊朗國內經濟與民生，以及以色列方面對協議的具體反應，都將是接下來中東情勢發展的觀察重點。