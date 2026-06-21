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立法院長韓國瑜於今（21）日啟程率朝野立委訪美，副院長江啟臣特別前來送機，更特別帶著維他命送給韓國瑜，表示本次7天6夜行程相當緊湊，自己以往帶團都被抱怨是鐵人行程，這次同樣體力負荷會很大，所以特別帶了綜合維他命，「怕你沒有時間去買」，希望保持體力來拚國家外交、國會外交。韓國瑜今日啟程率團訪美，江啟臣特別前來送機，致詞打趣稱自己沒有要出國，並強調院長親自出馬進行國會外交，重要性與影響力是絕對夠深遠。江啟臣提及，韓院長過去率團訪問歐洲回來，馬上就有法國國會議員前來，大家都想要來台灣親眼看看、體驗與了解，跟台灣多做交流，這也顯見國會外交對台灣的重要性，對中華民國的影響。其次，江啟臣說，台灣跟美國的關係長期以來非常地密切，不管是安全乃至經濟，尤其這2年台美的經貿關係進展得更加地快速，美國現在是台灣第一大貿易夥伴，台灣是美國的第8大貿易夥伴，那雙邊的貿易額高達 2461億美元，所以實際上是相當大的一個數字。江啟臣提到，當然這中間有貿易、投資，當然還有很多期待雙方經貿關係可以進一步正常化，甚至讓兩邊貿易投資往來更順暢。例如大家所關心的「避免雙重課稅」的問題，這些其實都需要透過雙方的國會交流，能夠進一步來解決，也給台美之間的經貿往來能夠更順利，然後更有成效。江啟臣也提到，此次韓院長訪美行程其實相當緊湊，7天6夜的行程，以往自己帶團的時候，每次回來都被抱怨是鐵人行程，那相信這一次7天6夜、2個城市，從亞利桑那到華府，其實都是長距離，而且看這個行程，大概幾乎是不太需要睡覺，體力負荷應該也會很大。江啟臣說，除了祝福院長還有團員此行能夠收穫滿滿外，也希望旅途順利平安，因為行程很辛苦，希望院長體力能夠滿滿，精神滿滿、體力充沛，所以特別帶了綜合維他命，「怕你沒有時間去買」，希望保持體力來拚國家外交、國會外交。