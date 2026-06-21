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台鋼雄鷹昨日對決味全龍，雖然0：4遭到完封，但外野球星王博玄5局下一次盜三壘時，上演「換腳盜壘」神技，極快反應讓中職球迷全看傻眼，影片吸引超過2.8萬人按讚，還開玩笑說王博玄的腳法，已經夠格去踢世界盃，「中華男足需要你」、「被職棒耽誤的世足球員？」、「我到底看了什麼」王博玄昨戰五局下0：0，1出局後敲出中外野平飛安打，隨後靠腳程盜上二壘，接著再趁投手投出變化球時盜往三壘，蔣少宏見狀快傳，三壘手劉基鴻接到後準備觸殺，原本打算右腳滑壘的王博玄卻及時煞車，接著流暢地變換成左腳觸壘，最終安全上壘。從轉播畫面來看，煞車位置正好是劉基鴻手套前方僅數公分距離，最終成功停下右腳，改換左腳觸壘，經過重播後裁判也判決安全上壘，連捕手蔣少宏也看傻眼，味全龍總教練葉君璋則搖搖頭苦笑。王博玄昨戰3打數貢獻1安打，賽後打擊率上升至2成79，該次滑壘則是本季第9盜，神反應與流暢腳法，意外在球迷間掀起近期世界盃話題，「超強的控制力」、「這腿法銷魂」、「那個是啥反射神經才能做出來的煞車」