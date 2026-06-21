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▲川普 荷姆茲海峽（圖／路透社／達志影像）

伊朗核計畫：德黑蘭已在初步協議中同意「不取得或發展核武器」，但現有濃縮鈾庫存如何處置，仍是談判最大爭議點，美方盼能在會談中促成伊朗同意讓聯合國稽查員重返核設施。 黎巴嫩停火：伊朗官員直言，黎巴嫩停火是否真正落實，將是此次談判能否成功的「決定性」因素，若以色列持續對黎巴嫩動武，伊朗將拒絕推進下一階段協議。 荷姆茲海峽通行權：伊朗革命衛隊20日已二度宣布「封鎖」海峽，作為對以色列空襲黎巴嫩的反制；但美軍中央司令部隨即駁斥，強調20日仍有55艘商船順利通過海峽，運送逾1,700萬桶石油，海峽並未真正中斷通行。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述接近談判團隊的消息人士報導，只要黎巴嫩停火協議未真正落實，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）就不會重新開放；該消息人士並指出，在伊朗石油銷售豁免獲批之前，海峽同樣不會重啟。這番強硬表態，為今（21）日登場的美伊瑞士會談蒙上不確定陰影。美國與伊朗21日將在瑞士中部琉森山區度假勝地布爾根施托克（Bürgenstock）舉行首輪正式會談，這也是雙方17日簽署14點諒解備忘錄以來首次面對面磋商，象徵60天最終協議談判期正式啟動。本次會談由美方副總統范斯率團出席，特使魏科夫、川普女婿庫許納已先一步抵達當地處理技術性問題；伊朗代表團則由國會議長卡利巴夫、外交部長阿拉奇領軍，巴基斯坦總理夏立夫、陸軍參謀長穆尼爾及卡達斡旋代表也將共同參與，多方角色齊聚，談判陣容堪稱豪華。綜合外媒分析，本輪會談聚焦三大核心議題：值得關注的是，據Axios引述知情人士透露，美方有意以解凍伊朗在卡達遭凍結的60億美元資產作為交換條件，換取德黑蘭同意聯合國稽查員重返核設施，顯示這筆資金已成為本輪談判的關鍵槓桿。川普20日也再度放話，若60天內未能達成最終協議，美國將對通過荷姆茲海峽的船隻徵收通行費，形容這是美國扮演中東「守護天使」應得的服務費。荷姆茲海峽素有「全球油氣咽喉」之稱，戰前負擔全球約五分之一原油供應，通過此處的石油與液化天然氣，超過五分之四最終運往亞洲市場。今年稍早海峽一度全面封鎖期間，布蘭特原油價格一度飆漲逾50%，美國國內零售汽油價格也應聲創下多年新高，連帶推升通膨壓力，成為川普政府在期中選舉前最頭痛的經濟變數之一。即便近期海峽一度傳出解封，專家仍警告，過去數月累積的供應鏈傷害難以在短期內完全修復。巴基斯坦、越南、菲律賓等高度仰賴中東能源的國家，經濟前景與海峽通行狀況高度連動；日韓等富裕經濟體雖有戰略儲油緩衝，仍難逃油價波動與貨幣承壓衝擊。此外，伊朗、沙烏地阿拉伯、卡達等國合計供應全球逾三分之一的氮肥原料尿素，戰爭導致供應受阻，恐進一步衝擊東南亞夏季播種期的糧食生產，後續效應可能延燒至年底甚至更久。如今伊朗再度將海峽通行與黎巴嫩停火、石油豁免綁在一起作為談判籌碼，意味著這條牽動全球經濟命脈的海上要道，短期內恐怕難以擺脫「說封就封」的不確定狀態，國際油市與供應鏈神經，勢必將持續緊繃。