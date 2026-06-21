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因此上半場西班牙小勝或大小球的場中投注（走地），會是值得關注的下法。

2026美加墨世界盃小組賽第二輪賽事火熱進行，明（22）日迎來分組賽幾場關鍵戰役，包含西班牙、比利時和烏拉圭等傳統強權都將悉數登場，此外還有首輪上演大驚奇，逼平奪冠熱門西班牙的非洲小國維德角，將與另一強權烏拉圭交手，也有望再度爆冷過關。戰力評估： 身為本屆世界盃奪冠大熱門，西班牙目前在台灣運彩冠軍賠率仍以4.00倍高居榜首，「無敵艦隊」在傳控實力和中前場創造力上，完全碾壓對手，沙烏地阿拉伯雖然在國際大賽偶有爆冷佳作，但面對體系成熟的西班牙，後防線勢必面臨極大考驗。運彩策略： 西班牙首戰被維德角逼平後，本場絕對會全力搶攻、爭取小組積分與淨勝球。賽前盤口西班牙獨贏賠率勢必偏低，報酬率不高，建議可朝「西班牙讓球勝」或「大球（2.5 / 3.5）」方向觀察，而沙烏地阿拉伯首戰逼平烏拉圭後，本場再戰強敵，將有望繼續擺出鐵桶陣，戰力評估： 比利時正處於換血階段，然而陣中球星個人能力，依然遠優於亞洲勁旅伊朗。伊朗一向以球風強悍、防守反擊犀利著稱，會試圖在中場築起防線，壓縮比利時的進攻空間。運彩策略： 這場比賽很有可能演變成矛盾對局。比利時贏面仍大，但伊朗有機會靠防守咬住比分，看好「總進球數2、3球」，或是考慮「比利時獨贏」搭配不讓分玩法串關。戰力評估： 南美傳統強權烏拉圭擁有極具侵略性的前鋒線與強悍的中場逼搶。維德角作為非洲黑馬，身體素質強壯且反擊速度快，但大賽經驗與整體戰術細膩度與烏拉圭仍有段落差。運彩策略： 烏拉圭實力明顯高出一籌，應能順利拿下比賽。投注方向推薦「烏拉圭獨贏」作為串關穩健基底，或挑戰「烏拉圭上半場不讓分勝」，但也需要注意維德角首戰對西班牙祭出的鐵桶陣，能否再度獲得成效，本場低比分機率應該不低。戰力評估： 兩隊實力相對接近，屬於互有往來的拉鋸戰。埃及在整體足球技巧與核心球星的帶動上稍占優勢，紐西蘭則擁有身材高大、擅長高空球與身體對抗的球風。運彩策略： 這是一場五五波的比賽，開出和局的機率不低。建議可往「雙方進球 - 是」或「總分大 2.5」布局，若想追求高賠率，「和局」是不錯的單場嘗試選擇。國際大賽進入分組賽中後段，各隊會根據積分調整策略，如變陣求防守、或全力刷淨勝球。建議賽前盤口小試身手即可，保留部分資金，在開賽後觀察前15分鐘的「場中投注」，或許能抓到更漂亮的受讓或大小球賠率。